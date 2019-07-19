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Oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi karakolluk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ÜNLÜ oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi Gözde Kayra darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ÜNLÜ oyuncu Metin Yıldız ile sevgilisi Gözde Kayra darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.
Metin Yıldız bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Kayra ile karakolluk oldu. Gözde Kayra'nın darp şikayeti üzerine Metin Yıldız'ın Kadıköy İlçe Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.
Gözde Kayra'nın Metin Yıldız'ı 2 yıldır tanıdığını ve 4 aydır aynı evde yaşadıklarını belirtirken Yıldız'ın kendisinden sürekli para istediğini, oturdukları evin kirasını kendi ailesinin desteğiyle karşıladığını bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Olay gecesi de Metin Yıldız'ın kendisinden para istediğini öne süren Kayra, vermeyince de psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.
Metin Yıldız'ın ise ayrılmak istediği Kayra'nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Yıldız'ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek Gözde Kayra'dan şikayetçi olduğunu ifadesinde belirttiği kaydedildi. Birbirlerinden şikayetçi olan Metin Yıldız ve Gözde Kayra'nın ifadelerinden ardından polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

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