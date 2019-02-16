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Oyuncu Mustafa Avkıran'ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sinema ve dizi oyuncusu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran (81) yaşamını yitirdi.

Oyuncu Mustafa Avkıran'ın acı günü

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- ÜNLÜ sinema ve dizi oyuncusu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran (81) yaşamını yitirdi. Tevfik Avkıran'ın cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek.
Sinema ve dizi oyuncusu Mustafa Avkıran'ın Antalya'da yaşayan babası Tevfik Avkıran, geçen hafta evinde düştü. Antalya'da hastaneye götürülen Avkıran'ın başından yaralandığı belirlendi. Tedaviye alınan Tevfik Avkıran bu sabah yaşamını yitirdi. Avkıran'ın cenazesinin yarın Antalya merkezde kılınacak cenaze namazının ardından Serik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Mustafa Avkıran'ın eşi Övül Avkıran, acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Övül Avkıran, Tevfik Avkıran'ın Mustafa Avkıran'ı rahatsızlığında hastanede ziyarete geldiği sırada el ele çekilmiş bir fotoğrafa yer verdiği paylaşımında, "Mustafa ve Şerife Avkıran'ın oğlu, Güler Avkıran'ın eşi, Mustafa, Ahmet, Nalan ve Gökhan'ın babası, Ariadne, Aleyna, Faruk, Alinda ve Alaz'ın dedesi, sevgili kayınpederim Tevfik Avkıran'ı kaybettik. Cenazesi 17 Şubat 2019 Pazar günü Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki camiden öğle namazını müteakiben kaldırılarak Serik Nebiler köyünde defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Oyuncu Mustafa Avkıran'ın acı günüOyuncu Mustafa Avkıran'ın acı günü

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