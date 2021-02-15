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Oyuncu Necati Şaşmaz’a ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ davasında beraat

15.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz’a ait ses kayıtlarını ve whatsapp yazışmalarını habersiz olarak kaydederek boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.Boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’a ait ses kayıtlarını ve whatsapp yazışmalarını habersiz olarak kayıt altına alarak boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle 22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz’ın yargılanmasına devam edildi.Anadolu 27.

Oyuncu Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz’a ait ses kayıtlarını ve whatsapp yazışmalarını habersiz olarak kaydederek boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
Boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’a ait ses kayıtlarını ve whatsapp yazışmalarını habersiz olarak kayıt altına alarak boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle 22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz’ın yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Özge Tokgöz, “Sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ederiz” dedi. Sanık avukatı Ergün Sarıtaş, “İsnat edilen suçları kabul etmiyoruz” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkemeden beraat kararı
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Necati Şaşmaz’ın üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Nagehan Şaşmaz ile Necati Şaşmaz’ın boşanma davalarının devam ettiği anlatıldı. Tarafların birlikte yaşadıkları sırada Necati Şaşmaz’ın Nagehan Şaşmaz’ın konuşmalarını müştekiden habersiz olarak cep telefonuna kaydettiği ve bu şekilde 11 adet ses kaydı yaptığı belirtildi. Necati Şaşmaz’ın müştekinin haberi olmadan ona ait cep telefonunu alarak kendi bilgisayarında açtığı whatsapp web uygulamasıyla müştekinin yazışmalarını takip ettiği, Şaşmaz’ın boşanma davasına ilişkin dosyaya verdiği dilekçede bu ses kayıtlarını ve whatsapp yazışma çıktılarını ibraz ettiği kaydedildi. Necati Şaşmaz’ın ses kayıtlarını ve yazışmaları eşinin bilgisi dahilinde aldığını ifade ettiği aktarıldı.
İddianamede, Necati Şaşmaz’ın “kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından 8 yıldan 22 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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