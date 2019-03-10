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Oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası, Bolu'da kaza geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

BOLU'da, dinlenme tesisinin otoparkında, oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası Abdulkadir Şaşmaz'ın otomobili ile manevra yapan sürücünün otomobili çarpıştı.

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası, Bolu'da kaza geçirdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, dinlenme tesisinin otoparkında, oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası Abdulkadir Şaşmaz'ın otomobili ile manevra yapan sürücünün otomobili çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza sonrası Abdulkadir Şaşmaz, arkasından gelen oğlu Necati Şaşmaz'ın aracına bindi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Elmalık mevkisindeki dinlenme tesisinin otoparkında meydana geldi. İstanbul yönüne giden, oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz yönetimindeki 34 BEH 906 plakalı otomobil ile manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 BA 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Otomobiller, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan oyuncu Necati Şaşmaz'ın, babasının kullandığı otomobilin arkasından kendi aracıyla geldiği öğrenildi. Necati Şaşmaz, kaza sonrası babasını kendi aracına alarak, yoluna devam etti.

FOTOĞRAFLI

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası, Bolu'da kaza geçirdiOyuncu Necati Şaşmaz'ın babası, Bolu'da kaza geçirdiOyuncu Necati Şaşmaz'ın babası, Bolu'da kaza geçirdi

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