Oyuncu Necati Şaşmaz’ın boşanma dilekçesinden çarpıcı detaylar

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, eşinden toplamda 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talep etti. Çocuklarının velayetini de isteyen Şaşmaz, eşinin yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğunu gerekçe göstererek çocukları hakkında tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istedi.

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Avukatı Altın Mimir aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin davalı Nagehan Şaşmaz’ın tam ve ağır kusurlu eylemleri neticesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle temelinden sarsılması ile evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalkmasıyla tarafların boşanmalarına karar verilmesi istendi.

Çocukları hakkında tedbiren yurt dışı yasağı istedi

Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin babaya verilmesi, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde müşterek çocukların velayet hak ve görevinin ortak velayet olarak düzenlenmesi talep edildi. Davalı Nagehan Şaşmaz ile müşterek çocuklarının aynı zamanda Alman vatandaşı olması sebebiyle, müşterek çocukları yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, müşterek çocuklar için Alman pasaportlarına da işlenecek şekilde tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilmesi talep edildi.