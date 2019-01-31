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Oyuncu Necati Şaşmaz’ın boşanma dilekçesinden çarpıcı detaylar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı.

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, eşinden toplamda 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talep etti. Çocuklarının velayetini de isteyen Şaşmaz, eşinin yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğunu gerekçe göstererek çocukları hakkında tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istedi.
Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Avukatı Altın Mimir aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin davalı Nagehan Şaşmaz’ın tam ve ağır kusurlu eylemleri neticesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle temelinden sarsılması ile evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalkmasıyla tarafların boşanmalarına karar verilmesi istendi.

Çocukları hakkında tedbiren yurt dışı yasağı istedi
Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin babaya verilmesi, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde müşterek çocukların velayet hak ve görevinin ortak velayet olarak düzenlenmesi talep edildi. Davalı Nagehan Şaşmaz ile müşterek çocuklarının aynı zamanda Alman vatandaşı olması sebebiyle, müşterek çocukları yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, müşterek çocuklar için Alman pasaportlarına da işlenecek şekilde tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilmesi talep edildi.

Necati Şaşmaz’dan 10 milyon lira tazminat talebi
Dilekçede, “Davaya konu evlilik birliğinin sona ermesinde mutlak, ağır ve tam kusurlu taraf davalı yan olup müvekkilimiz mezkur evlilikte hem manen hem de madden büyük bir mağduriyet yaşamış/yaşamaktadır. Bu durumda müvekkilin tazminat talep hakkı doğmuştur” denilerek Necati Şaşmaz lehine 5 milyon lira maddi, 5 milyon lira manevi olmak üzere toplamda 10 milyon lira tazminata hükmedilmesi istendi.

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