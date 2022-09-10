Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Yıllar içinde aldığı rollerle ekranların tanınan simalarından biri olan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya pozlarıyla da göz önünde yer alıyor. Ödüllü oyuncu, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Şahinkaya'nın o pozu, takipçilerinden tam not aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile akıllara kazınan Şahinkaya, ilerleyen yıllarda Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat, Yasak Elma gibi projelerde de yer aldı.

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

İşte Şahinkaya'nın bazı Instagram pozları...





