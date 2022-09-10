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  4. Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

10.09.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mesude rolüyle akıllara kazınan Nilperi Şahinkaya, son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Bu yaz tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Şahinkaya, bu defa şıklığıyla gündeme geldi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Yıllar içinde aldığı rollerle ekranların tanınan simalarından biri olan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya pozlarıyla da göz önünde yer alıyor. Ödüllü oyuncu, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Şahinkaya'nın o pozu, takipçilerinden tam not aldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile akıllara kazınan Şahinkaya, ilerleyen yıllarda Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat, Yasak Elma gibi projelerde de yer aldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

İşte Şahinkaya'nın bazı Instagram pozları...

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı!

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medya
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