HABER

Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

TİYATRO oyuncusu Orhan Aydın (72), bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, gözaltına alındı.

Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

İZMİR, (DHA)- TİYATRO oyuncusu Orhan Aydın (72), bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, gözaltına alındı.
Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.
Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyorÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyor
(Özel) Kozyatağı’nda motosiklet hırsızlığı kamerada(Özel) Kozyatağı’nda motosiklet hırsızlığı kamerada
(Özel)Taksim’de yayaya çarpan ticari taksi bağlandı(Özel)Taksim’de yayaya çarpan ticari taksi bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.