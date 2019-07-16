Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

İZMİR, (DHA)- TİYATRO oyuncusu Orhan Aydın (72), bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, gözaltına alındı.

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

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