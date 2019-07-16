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Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı (2)

SERBEST BIRAKILDI
Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aydın, daha sonra serbest bırakıldı.
DHA'YA KONUŞTU
Adliye çıkışında DHA muhabirine konuşan Orhan Aydın, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye geldiğini belirterek, "Gece 01.00 uçağıyla geldim. 02.00 gibi Urla'ya ulaştım. Otelin karşısında bir yerde iki lokma bir şey yerken polis memurları gelerek, gözaltına aldı. Kalktık karakola gittik, ne olduğunu öğrenemedim. 7 saat adliyede bekledim, yaşım 64" dedi.
'HAKARET OLARAK ALGILAMIŞ'
Adliyede dosyanın ne olduğunu öğrendiğini belirten Aydın, "2016 yılında Esra Elönü olduğunu bildiğimiz gazeteci yazar hakkında paylaşılan görsel vardı. O görsel üzerinde yorum yapmıştım Twitter'da. Ben paylaşımda bulunmuşum, o hakaret olarak algılamış, dava açmış" diye konuştu.
Fransa, Gürcistan, Ermenistan ve Yunanistan yapımı bir projede başrol oynadığını belirten Aydın, bu nedenle sıklıkla yurt dışında giriş çıkış yapmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığını, Urla'ya gelince gözaltına alındığını söyledi. Aydın ayrıca, kendisinin ifadeye vermeye çağrıldığı tebligatın yanlış adrese gönderilmesi sonucu, çağrıya karşılık vermediği gerekçesiyle tutuklu olarak adliyeye götürüldüğünü ve konu hakkında ifadesine başvurulduğunu belirtti.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
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Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı (2)

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