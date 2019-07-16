MAGAZİN

Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

Tiyatro ve dizi oyuncusu Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği Urla'da gözaltına alındı. Aydın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

Orhan Aydın gözaltına alındığını takipçileriyle paylaştı.

Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla’da gözaltına alındı. Orhan Aydın’ın Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

orhanaydın

ORHAN AYDIN’IN İLK AÇIKLAMASI

Urla’da kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alınan Aydın, “Gaziosmanpaşa Savcılığının verdiği, haberimiz olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık ama böylesi tuhaf!” dedi.

Dosyanın hakaret dosyası olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Aydın, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu ifade etti. (Sözcü)

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle dans videosu!Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle dans videosu!
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı olduÜnlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
twitter orhan aydın tiyatrocu orhan aydın orhan aydın gözlatı

En Çok Okunan Haberler

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle dans videosu!

Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle dans videosu!

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı oldu

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı oldu

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye sürpriz

Sevgilisinden Özge Özpirinçci'ye sürpriz

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Miray Daner'in paylaşımına Kubilay Aka'dan romantik yorum!

Miray Daner'in paylaşımına Kubilay Aka'dan romantik yorum!

Vedat Milor'dan "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna efsane yanıt!

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.