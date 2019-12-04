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Oyuncu Özgün Aydın polise "tehdit ve hakaretten" hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Özgün Aydın polise "tehdit ve hakaretten" hakim karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de karıştıkları bir kavga sırasında kendilerini gözaltına alan polislere yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen oyuncu Özgün Aydın ve 2 arkadaşı hakim karşısına çıktı.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Özgün Aydın, Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı ile avukatları hazır bulundu. Müştekilerle avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan Aydın, olay günü arkadaşlarıyla yemek yemelerinin ardından taksiye bindiklerini belirterek, kapıyı kapatırken eli sıkışan taksi şoförünün kısa mesafede ineceklerini düşündüğü için araçtan kendilerini indirmek istediğini söyledi.

Daha sonra taksicinin 4 arkadaşı daha gelerek kendilerini darbetmeleri üzerine polisi aradıklarını belirten Aydın, arbede esnasında gelen polis memurlarının durumu anlamadan kendilerine kelepçe takmak istediklerini aktardı.

Sanık Aydın, polislere hakaret etmediklerini öne sürerek, yanlış tarafa kelepçe taktıkları için uyardığını iddia etti. Aydın, müşteki polis memuruna "Seninle görüşeceğiz, sen bittin, üstümü arayamazsın, benim kim olduğumu biliyor musun?" ifadeleri kullanmadığını öne sürdü. Aydın, "Ona yumruk atmadım. Kimseye vurmadım, tekme atmaya çalışmadım. Ben emniyet teşkilatını veya polis memurlarını hedef almadım. Olaydan 1 gün sonra da kendilerinden özür dilemeye gittim. Şimdi de mahkeme huzurunda kendilerinden özür diliyorum." dedi.

Arkadaşlarını taksicilerin darbettiğini duyunca olay yerine gittiğini söyleyen sanık Elif Çelikcan ise, "Polis memurlarına yönelik tehdit ve küfür içeren sözler söylemedim." ifadelerini kullandı.

Sanık Tamer Yurtbaşı da Özgün Aydın'ın ne söylediğini duymadığını ve müştekiye vurduğunu görmediğini belirterek suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Özgün Aydın ve arkadaşlarının 11 Şubat'ta Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı belirtiliyor.

Taraflar arasında yaşanan tartışma nedeniyle Aydın'ın bir arkadaşının 155 polis ihbar hattını aradığı aktarılan iddianamede, olay yerine polis memurları O.K ve T.Ö'nün geldikleri kaydediliyor.

İddianamede, olay yerine gelen polis memurlarından T.Ö'nün, tartıştığı kişilerden birine saldırdığı öne sürülen Özgün Aydın'ın üstünü aramak istediğini söylediği ifade ediliyor.

Aydın'ın, "Üstümü arayamazsın, sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek polis memuruna direndiği aktarılan iddianamede, bunun üzerine kelepçe takılarak gözaltına alındığını kaydediliyor. Bu sırada Aydın'ın polis memuru T.Ö'nün yüzüne yumruk ve tekme attığı, hakaret ve tehditte bulunduğuna dikkat çekiliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanık Özgün Aydın'ın polis memurları O.K, T.Ö, O.B ve F.G'ye karşı zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 5 yıl 5 aydan, 19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Oyuncu Aydın'ın kavga sırasında yanında bulunan arkadaşları sanıklar Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın da polis memurlarına yönelik "kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme hakaret" suçunu işlediği savunulan iddianamede, bu kişilerin de 1 yıl 5 ay 15'er günden 3 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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dava oyuncu Özgün Aydın

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