Oyuncu Özgün Aydın’ın polise direnmekten 19,5 yıla kadar hapsi istendi

Kadıköy’de karıştığı bir kavgada olay yerine gelen polis memurlarına direnerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Özgün Aydın hakkında “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy’de 11 Şubat 2019 tarihinde karıştığı bir kavgada olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ve tehdit ederek darp ettiği iddia edilen oyuncu Özgün Aydın’ın aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın, Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı şüpheli olarak yer alırken, 4 polis memuru ise müşteki olarak bulundu.

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”

İddianamede, 11 Şubat 2019 tarihinde Özgün Aydın, Ela Önem ve Tamer Yurtbaşı ile 2 kişi arasında tartışma çıktığı, şüpheliler Korhan Tokatlı ve Elif Çelikcan’ın daha sonra olay yerine geldiği anlatıldı. Ela Önem’in polise haber verdiğinin belirtildiği iddianamede, olay yerine polis memuru olan Orhan Kasap ve Tolgahan Özel’in geldiği, Tolgahan Özel’in Özgün Aydın’ın üzerini aramak istediğini söylediği, şüpheli Özgün Aydın’ın ‘üstümü arayamazsın, sen benim kim olduğumu biliyor musun’ dediği kaydedildi.