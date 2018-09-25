HABER

Oyuncu Salih Kalyon, eşini son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:59 | Son Güncelleme

Bodrum'da sinema ve tiyatro sanatçısı Salih Kalyon'un yaşamını yitiren eşi İnci Kalyon'un cenazesi toprağa verildi

Sinema ve tiyatro sanatçısı Salih Kalyon'un yaşamını yitiren eşi İnci Kalyon'un cenazesi Bodrum'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden 67 yaşındaki İnci Kalyon için Torba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Merhume Kalyon'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Torba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Kalyon'un ailesi, yakınları, şarkıcı Fedon, oyuncular Gökhan Mete ve Ahmet Sezerel'in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Çiftin kızları Ekin Kalyon, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Salih Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, 47 yıllık eşinin 10 yıldır kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu söyledi.

Kalyon, eşinin, böbrek rahatsızlığının ardından nefes darlığı başlaması üzerine yoğun bakıma alındığını ve 33 gün sonra yaşamını yitirdiğini belirtti.

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirveErdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve
Huzurevi yerine üniversite kampüsüneHuzurevi yerine üniversite kampüsüne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salih Kalyon bodrum cenaze İnci Kalyon Muğla

En Çok Okunan Haberler

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.