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Oyuncu Sefa Zengin ile eşi ve kızı, kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, oyuncu Sefa Zengin (50) ile eşi Figen (47) ve kızı 8 yaşındaki İlayda Zengin'in içinde bulunduğu taksi, otomobille çarpışıp takla attı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, oyuncu Sefa Zengin (50) ile eşi Figen (47) ve kızı 8 yaşındaki İlayda Zengin'in içinde bulunduğu taksi, otomobille çarpışıp takla attı. Kazada, yaralanan Sefa Zengin ile eşi ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Ankara-İzmir karayolu Cengizhan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Oyuncu Sefa Zengin, eşi ve kızıyla birlikte, tatil yaptığı Muğla'nın Datça ilçesinden İstanbul'a dönmek için kiraladıkları taksi ile yola çıktı. Namık Mersin yönetimindeki 48 T 5046 plakalı taksi, yol güzergahı üzerinde bulunan İzmir'de, kavşakta, E.A. yönetimindeki 64 AY 360 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Zengin ailesinin içinde bulunduğu taksi takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sefa Zengin, eşi Fige ve kızları İlayda Zengin, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zengin ailesi üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zengin'in kızı İlayda'nın başında bir kanama olduğu için gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

'BANA SALDIRDI'

Kazanın ardından, kendisi ile taksi şoförü Namık Mersin'in emniyet kemerini çözen ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan Sefa Zengin, "Hemen eşime ve kızıma baktım ve onları dışarı çıkardık. Çok şükür ki sağlık durumumuz iyi. Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım. Olayın ardından ben, 'Kim bu arabayı bu kadar hızlı kullanan' dedim ve şahıs bir anda bana saldırmaya başladı" dedi.

Zengin, kızının başında küçük bir kanama olduğu için bir süre daha hastanede kalacaklarını belirtti.

Öte yandan, kazanın ardından sürücüler Namık Mersin ve E.A. birbirinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan sürücüler serbest bırakıldı.

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