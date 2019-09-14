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Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

 İZMİR'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı.

Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı, kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Çoruh, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin de oyuncularından olan Şevket Çoruh, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, oyuncu arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra otele geçmeden önce Akkoyunlu ile Pasaport semtindeki restorana uğrayan Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüye sözlü müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Olay iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu. Yaklaşık üç saat polis merkezinde kalan oyuncular, çıkışta açıklama yapmadı. Bu arada polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp şikayetçi oldu. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Savcının, her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya dair belgelerin, elden kendisine ulaştırılmasını istediği öğrenildi.
YAŞADIKLARINA SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ
Oyuncu Şevket Çoruh yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şevket Çoruh, twitter hesabından "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet'in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık şimdilik. Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" paylaşımlarında bulundu.
FOTOĞRAFLI

Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırıOyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırıOyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırıOyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı

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