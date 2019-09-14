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Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

OYUNCUYA SALDIRI ANLARINI ANLATTI İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh'un meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğramasının ardından olayın görgü tanığı olan restoran müdürü Erdoğan Akkoç, şöyle konuştu:  "Şevket Bey, tanıdığımız ve her zaman bizi tercih eden müşterimiz.

OYUNCUYA SALDIRI ANLARINI ANLATTI
İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh'un meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğramasının ardından olayın görgü tanığı olan restoran müdürü Erdoğan Akkoç, şöyle konuştu:
"Şevket Bey, tanıdığımız ve her zaman bizi tercih eden müşterimiz. Olay anında bir araç havlayan köpeklere karşı zik zak yaptı. Bu duruma Şevket Bey, müdahale etti. Sonrasında ise sürücü ile Şevket Bey ve yanındaki arkadaşı arasında tartışma yaşandı. Bu sırada sürücünün arkadaşlarının da müdahale etmesi üzerine olay büyüdü. Olayın bizim restoranımızla ilgisi yok ama biz de müdahale ettik, yatıştırmaya çalıştık. Yaşananlar üzücüydü."

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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