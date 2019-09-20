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Oyuncu Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de, oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun, köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grubun restoranda saldırısına uğradığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Oyuncu Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun, köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grubun restoranda saldırısına uğradığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, tekme tokat dövüldüğü ve gruptan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'taki restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden grubu uyardı. Bunun üzerine gruptakiler, Çoruh'a ve organizatöre saldırdı. Çoruh'un dövüldüğü noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Şevket Çoruh'un, arkasına kalabalık grubu alan kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü, bu sırada Çoruh'un kaçmaya çalıştığı, saldırgan grubun da oyuncunun peşinden koştuğu anlar yer aldı.

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Oyuncu Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntüOyuncu Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü

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