HABER

Oyuncu Sima’ya yeni yüz

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2019 01:02 | Son Güncelleme

135 kilodan 75 kiloya düşen usta oyuncu Sema Sima, Samsun’da yüz gençleştirme ameliyatı oldu.Birçok sinema filminde, dizilerde ve tiyatro sahnesinde rol alan ve söz yazarlığı yapan Sema Sima (65), olduğu mide küçültme ameliyatı sonucu 135 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

135 kilodan 75 kiloya düşen usta oyuncu Sema Sima, Samsun’da yüz gençleştirme ameliyatı oldu.
Birçok sinema filminde, dizilerde ve tiyatro sahnesinde rol alan ve söz yazarlığı yapan Sema Sima (65), olduğu mide küçültme ameliyatı sonucu 135 kilodan 75 kiloya kadar düştü. Sima, zayıflaması neticesinde yüzünde oluşan sarkmalar nedeniyle Samsun FBM Tıp Merkezinde yüz gençleştirme ameliyatı oldu. Ameliyatı yapan Doç. Dr Hayati Akbaş, "Sema Hanımı yeniden oluşturduk. Ekranlara bomba gibi dönecek" dedi.
Geçirdiği birçok hastalık sonucu 135 kiloya kadar çıkan, akabinde geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 75 kadar düşen ekranların tanındık ismi oyuncu Sema Sima, mide ameliyatı sonucunda yüzünde oluşan sarkma ve buruşuklardan dolayı 85 yaşındaki bir kadının görünümünde olduğunu belirtti. Yüzündeki buruşuk ve sarkmalar sonucunda kendisini iyi hissetmeyen sanatçının rotası Samsun FBM Tıp Merkezi oldu. Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından yüz gençleştirme ameliyatı olan Sema Sima, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Tekrar eski günlerime kavuşma umudu beni iyi hissettiriyor" diye konuştu.

"Yapımcılar yüzümü düzeltmezsem rol alamayacağımı söylediler"
Geçirmiş olduğu ameliyat süreci hakkında bilgi veren sanatçı Sema Sima, "Kadın hastalıklarından, safra kesesine kadar birçok hastalık geçirmem sonucu 135 kiloya çıktım. Sonrasında mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 75 kiloya kadar düştüm. Sonra birdenbire tüm vücudum döküldü ve vücudumda sarkmalar oldu. 85 yaşındaki bir kadın görünümüne büründüm. Sonra yapımcılar ve ajanslar başladılar bu yüzünü düzelt diye yoksa rol alamayacaktım. Bu arada Hayati Akbaş hocamı tanıdım. Kendisini televizyonlar ve sosyal medyadan takip ediyordum. Kendisini çok seviyordum. Sonra sarkan yüzümü düzeltmesi için Hayati hocanın yanına geldim. Ameliyat oldum. Bugün 6. günüm ve çok mutluyum. Hiçbir ağrım sızım olmadı. Bir diş çektirmekten bile daha hafif bir ameliyat geçirdim" şeklinde konuştu.

"Yüzü, yaşının da altında bir pozisyona geldi"
Yüz gençleştirme ameliyatından önce Sema Sima’nın yüzünde yaşının çok üstünde sarkma olduğu ifade eden Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Uzun süren çalışma temposu ve genetik sebeplerden dolayı 135 kiloya kadar çıkan Sema Hanım cerrahi ameliyat oluyor ve 75 kiloya kadar düşüyor. Semra Hanım geldiğinde kaşlar düşük, göz kapakları bollaşmış ve torbalanmış,yanakları sarkmış, dudaklar incelmiş sigara kağıdı görüntüsü almış, boynu buruşmuş ve sarkmıştı. Bütün bunların sonucunda Sema Hanıma yüz gençleştirme operasyonu ile kaşlar kaldırıldı. Göz kapakları yapıldı. Burun estetiği yapılarak yüze uyumlu hale getirildi. Yanaklar gerildi. Vücudun birçok farklı yerinden aldığımız yağlar ile yağ desteği sağlandı. Bu süreç içerisinde her şey yolunda gitti. 20 gün sonra sosyal yaşantısına tekrar dönecek. En azından aynaya baktığında kendini iyi hissedebileceği, mutlu hissedebileceği ve dolayısıyla işine çevresine daha verimli üretken bir pozisyona geldiğini düşünüyorum. Yüzü, yaşının da altında bir pozisyona geldi" ifadelerini kullandı.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Hasta yakınları ruh ve beden sağlığı konusunda bilgilendirilecekHasta yakınları ruh ve beden sağlığı konusunda bilgilendirilecek
“İntiharı önlemek büyük oranda mümkün”“İntiharı önlemek büyük oranda mümkün”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?

Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.