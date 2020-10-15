Oyuncu Şükran Ovalı’dan eşi Caner Erkin’e aşk paylaşımı!

Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin 2017 yılında İtalya’da yapılan nikahla dünya evine girmişti. Magazin gündemine oturan sürpriz nikahla çift Roma’da attıkları imzaları 2018 yılında kızları Mihran Ela’yı kucaklarına alarak taçlandırdı. Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü futbolcu mutluluğa evet demeden önce Şükran Ovalı’nın portresini koluna dövme yaptırmıştı. Sarı-lacivertli sol bek, 2018 yılının Ağustos ayında doğan kızları Mihran Ela’nın fotoğrafını da dövme yaptırdı.

Evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftleri arasında sayılan Caner Erkin ve Şükran Ovalı aşk dolu paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu eşi Caner’in antreman sırasında çekilen bir fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını haykırdı.

‘GÜLÜŞÜNÜ SEVDİĞİM’

Şükran Ovalı’yı ikna etmek için çok uğraştığını dile getiren Erkin evliliği hakkında “Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu.” şeklinde konuşmuştu. Mutluluğunu sevenleriyle paylaşmak isteyen güzel oyuncu Şükran Ovalı ise eşinin fotoğrafını yayınlayarak “Gülüşünü sevdiğim” notunu ekledi.

