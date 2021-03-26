Oyuncu telefonu Lenovo Legion 2 Pro için geri sayım başladı!

Haberler, Lenovo’nun Weibo’daki oyun şubesinden geldi. Yeni amiral gemisi “başkalarının çözemediği sorunları çözmek için ortaya çıkan bir kahraman” olacakmış. Beklentiler bu kadar yükseltildiğine göre, telefon daha önce mobil cihazlarda görülmemiş bir şeyleri getirecek diye bekleyebiliriz.

FANLI SOĞUTMASI BİR İLK OLABİLİR

Önceki bir teaser, cihazda iki fiziksel fan bulunan çift turbo soğutma sisteminden söz etmişti. Cihaz eğer bu özellikle birlikte gelirse bu gerçekten de endüstride bir ilk olacak.

BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Ayrıca Snapdragon 888 yonga seti ve 16 GB RAM, iki USB bağlantı noktası üzerinden 110 W’a kadar hızlı şarj ve çarpıcı bir tasarım cihazın beklenen özellikleri arasında. Lenovo Legion Duel / Pro modelleri de arka panelin ortasında çift kameralara sahipti. Bu özellik de oyuncu telefonlarında önemli bir özellik olarak öne çıkmıştı.

Cihaz daha önce Geekbench veritabanında görünmüştü. Buna göre Lenovo Legion 2 Pro Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile güçlendirilecek. 16GB RAM kapasitesine sahip olduğu doğrulanan model Android 11 işletim sistemi ile açılacak. Platformun tek çekirdekli testinden 1130 puan alan model çok çekirdekli testlerde ise 3779 puanla değerlendirildi.

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