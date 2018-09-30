HABER

Oyuncu Tuba Ünsal, sigara izmariti ve çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sahil temizliğine katılan oyuncu Tuba Ünsal, sahilden hem çöp hem de sigara izmariti topladı.

Oyuncu Tuba Ünsal, sigara izmariti ve çöp topladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sahil temizliğine katılan oyuncu Tuba Ünsal, sahilden hem çöp hem de sigara izmariti topladı. Ünsal, "En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil" dedi.
İklim Haftası dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye başta olmak üzere denize kıyısı bulunan ülkelerin de destek verdiği sahil temizliği yapıldı. Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajı'nda gerçekleştirilen temizliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB üye ülkeleri büyükelçileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, oyuncu Tuba Ünsal ve çok sayıda gönüllü katıldı. Lacivert şapka takan ve lacivert tişört giyen katılımcılar, ellerine geçirdikleri eldivenlerle sahildeki çöpleri topladı. Sahilde çöpten çok sigara izmaritinin olması dikkati çekti.
'SİGARA İZMARİTİ VAR VE BU ÇOK ÜZÜCÜ'
Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen oyuncu Tuba Ünsal da temizliğe katılanlar arasındaydı. Tek tek sahildeki çöpleri temizleyen Ünsal, yanında getirdiği çöp torbasına koyarak daha sonra çöpe attı. Film festivali arasında böyle bir etkinliğin olduğunu duyunca koşarak geldiğini anlatan Ünsal, Türk insanının sadece kendi evinin önünü değil, sokağı da süpürecek hassasiyette olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen çevreye çöp atıldığını da ifade eden Ünsal, “Keşke bunlara gerek kalmasa. En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Aldığımızdan daha iyi şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım" dedi.
'TÜRKİYE'NİN AB İLE PARALEL ÇALIŞMALAR ÜRETMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR'
İklim Haftası'nın son organizasyonu olduğuna dikkati çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, deniz kirlenmesi ve denizdeki çöplerle ilgili bir sorun olduğunu herkese duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere aktığını da ifade eden Berger, yakın gelecekte denizlerde balıktan çok çöp olacağını anlattı. Sahil temizliği etkinliğine denize kıyısı olan tüm dünya ülkelerinin katıldığını söyleyen Berger, “Türkiye 20 yıl bu organizasyona katılımda bulundu. Türkiye'nin atıkları önlemek için AB ile paralel çalışmalar üretmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu bizim gezegenimiz ve bizim geleceğimiz. Geleceğimizi korumak için çalışmalıyız" dedi.
Temizliğin ardından etkinliğe katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Oyuncu Tuba Ünsal, sigara izmariti ve çöp topladıOyuncu Tuba Ünsal, sigara izmariti ve çöp topladıOyuncu Tuba Ünsal, sigara izmariti ve çöp topladıOyuncu Tuba Ünsal, sigara izmariti ve çöp topladı

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakimTürkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim
Marmaris'te yağmurun ardından güneşi gören, sahile koştuMarmaris'te yağmurun ardından güneşi gören, sahile koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.