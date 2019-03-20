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Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi - Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur: - "Ahlaklı, dürüst, dik duran, girdiği her ortamda sevilen ve sayılan çok önemli bir kişilikti. Çok özleyeceğim onu geçekten çok özleyeceğim" - Oyuncu Sinan Bengier: - "Her karşılaştığımızda sanki 40 yıllık dostmuş gibi konuşurduk. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı"

İSTANBUL (AA) - Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Oyuncu Sinan Bengier, Volkan Severcan, Dağhan Külegeç ve Tuncay Akça'nın yanı sıra rol arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ümit Yesin'in erken vefat ettiğini belirterek, "65 yaşındaydı. Kalp ameliyatı olmuştu. Ahlaklı, dürüst, dik duran, girdiği her ortamda sevilen ve sayılan çok önemli bir kişilikti. Çok özleyeceğim onu geçekten çok özleyeceğim." dedi.

Yılbaşından beri usta oyuncuların birer birer hayatını kaybettiğine dikkati çeken Uygur, "Mekanları cennet olsun, huzur içinde yatsınlar. Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Yalçın Menteş ve geçen hafta sevgili Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, bugün de Ümit abimiz. Hepsinin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sinan Bengier ise Ümit Yesin'le çalışamadıklarını belirterek, "Her karşılaştığımızda sanki 40 yıllık dostmuş gibi konuşurduk. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Bu piyasada arkasından çok şey söylenenler var ama Ümit'in arkasından hep iyi şeyler söylenirdi." değerlendirmesini yaptı.

Bengier, Ümit Yesin'le en son eşinin ölümünde karşılaştıklarını anlatarak, "Ne sahnede ne sette yolumuz kesişmedi ama iyi aktördü. İkimiz de Ankara kökenli tiyatrocuyuz, eşiyle çalışma fırsatım olmuştu. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

Yesin'in cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığında defnedilecek.

Ankara'da 28 Ocak 1954'te dünyaya gelen usta oyuncu, son olarak "Yeni Gelin" dizisinde rol almıştı.

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda görev alan sanatçı, "Cennet Mahallesi" ve "Çiçek Taksi" dizilerinde oynadığı karakterlerle de geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

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