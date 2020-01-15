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  4. Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - "Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden Aktuğ için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazede taziyeleri, sanatçının eşi Gül Aktuğ ile kızı Zeynep Aktuğ ve ablası Esin Aktuğ Seçkin kabul etti.

Sanat dünyasından aralarında Candan Erçetin, "Aşk-ı Memnu" dizisinde beraber rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Kızmaz'ın bulunduğu birçok kişinin katıldığı cenaze namazının ardından, ünlü oyuncunun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Recep Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ göz yaşlarını tutamayarak, "Çok üzüntülüyüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Ne yapabilirim ki? Bundan sonra nasıl yaparız bilmiyorum. Ona doyamadan kaybettim." ifadelerini kulandı.

Oyuncu İlker Kızmaz ise "Allah taksiratını affetsin. Bir yıl çok zor bir dönem geçirdi. Allah geride kalanlara sabır versin. Çok neşeli, keyifli, babacan bir ağabeyimizdi." dedi.

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