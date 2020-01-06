Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, öğrencilerle bir araya geldi:

İSTANBUL (AA) - Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, "Senaryolar, kitaplar her şey değişecek ama insanın dünya ile kurduğu bu tuhaf ve sarsılmaz güvenli ilişki devam edecek." dedi.

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Bi' Çay Bi' Sohbet" etkinliğinde öğrencilerle buluşan Kesal, kameranın önüne ilk olarak 47 yaşında geçtiğini ve ilk senaryosunu da yine 47-48 yaşlarında kaleme aldığını söyledi.

Her zaman yazan, çizen ve okuyan bir kişi olduğunu belirten Kesal, Tanıl Bora'nın teklifi üzerine yazılarını bir kitapta toplamaya karar verdiğini belirterek "Peri Gazozu" kitabının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Kesal, 2013 yılında okuyucuyla buluşan "Peri Gazozu"nun ismini eşi Nazan Kesal'ın koyduğunu anımsatarak, "Şunu fark ettim, bu iyi bir şey ve ben saçıp savurduğum etrafta duran şeyleri daha disiplinli bir şekilde kitaplaştırırsam çok kalıcı hale gelir ve bu bir hafızanın aktarılması gibi bir şey." ifadesini kullandı.

- "Biz bu yeryüzünün misafiriyiz"

Hayatı boyunca başına gelenlere, çocukluğuna ve ailesine sevgi, saygı ve minnetini giderek daha güçlü hissettiğinin altını çizen Kesal, şöyle devam etti: