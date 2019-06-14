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Oyuncu Wilma Elles, karne dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Antalya'da çekimleri devam eden "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Elles, öğrencilerle buluştu

Antalya'nın Akseki ilçesinde çekimleri süren "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, öğrencilere karne dağıttı.

Aysel Güleç Anaokulu'nda düzenlenen törene, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı ve oyuncu Wilma Elles katıldı.

Eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende protokol üyeleri ile Elles, öğrencilere karnelerini verdi.

Çanakkale Savaşı'nı anlatan "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin baş rolünde oynayan Elles, burada yaptığı konuşmada, karne alan herkesi tebrik ederek çocuklarla güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

Çocuklardan tatillerini dolu dolu geçirmeleri isteyen Elles, "Benim çocuklarım da bu yıl ilk defa karne alacaklar. Mendilim Kekik Kokuyor filminin çekimleri için buradayım. Bütün çocukların gözlerini pırıl pırıl görmek bizleri, bütün anne ve babaları mutlu etti. Çocuklarla bu heyecanı tatmak ayrı bir duygu. Çocuklar bizim geleceğimiz." dedi.

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