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Oyuncu Yalçın Menteş, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Yalçın Menteş, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede önceki akşam hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş (59), son yolculuğuna uğurlandı.

Menteş için Kadıköy'deki Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Menteş'in,Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Bostancı'daki Tatarağası Cami'ne getirildi.

Cenaze törenine Menteş'in eşi Birhan, oğlu Atilla, annesi Ayten Menteş ve aile yakınlarının yanı sıra yapımcı Türker İnanoğlu, sanatçı Hamdi Alkan, Ebru Cündübeyoğlu, Necmi Yapıcı, Süheyl ve Behzat Uygur ile sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Menteş'in eşi ve oğlu da camide taziyeleri kabul etti.

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş, yaptığı açıklamada babasının ölüm haberini askerde aldığını ifade ederek, "Askerden babamı uğurlamaya geldim. Hastanede tedavi görüyordu. Çok çalışkan ve çok iyi bir insandı. Arkadaş gibiydik." dedi.

Necmi Yapıcı da birkaç dizide beraber oynadıklarını belirterek, "Melek gibi bir insandı. Aramızdan erken ayrıldı. Çok üzüldük. Sanat camiamızın başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Ebru Cündübeyoğlu ise, "Başarılı bir aktördü. İşini çok iyi yapıyordu. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yalçın Menteş'in cenazesi Tatarağası Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi.

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