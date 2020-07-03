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Oyuncular Sendikası'ndan Ozan Güven açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven ile ilgili açıklama yapan Oyuncular Sendikası, konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Oyuncular Sendikası'ndan Ozan Güven açıklaması

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven’e tepkiler arka arkaya geliyor.

Oyuncular Sendikası da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Sendika yaptığı açıklamada,

“Her gün farklı biçimlerde tanık olduğumuz kadınlara yönelik fiziksel,psikolojik,cinsel ve ekonomik şiddetin önlenmesi için yasa koyucuların ama ve fakat demeden sorumluluk almasını bekliyoruz. 01.07.2020 tarihinde basın ve sosyal medyaya yansıyan daha sonrasında da yargıya intikal eden süreci, taraflardan şiddet uyguladığı iddia edilen kişinin üyemiz bir oyuncu olması sebebiyle yakından takip edeceğimizi ve kendi iç prosedürlerimiz gereği hareket edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz” ifaderini kullandı.


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