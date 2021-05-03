Oyuncular ve set çalışanları ne zaman aşılanacak? Bakan Koca'ya çağrı

Farah Zeynep Abdullah , ülkenin tam kapanma sürecine girmesi ile setlerde çalışmaya devam eden set emekçilerinin bir an önce aşılanması gerektiğini belirtti. Oyuncu Sendikası'ndan da destek alan Farah Zeynep Abdullah bu sefer de Fahrettin Koca 'ya seslendi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter hesabından bir tweet atan Farah Zeynep Abdullah ""Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı, biz de ediyoruz. Edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım mantığım almıyor" dedi.

"SET EMEKÇİLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN LÜTFEN ADIM ATILSIN"

Oyuncular Sendikası ile de iletişim halinde olan Farah Zeynep Abdullah, Oyuncular Sendikası'nın da desteğini alarak dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tweet attı. Farah Zeynep Abdullah, yaptığı paylaşımda "Sayın Koca; sektörümüz en az haftada 5 gün, günde 12 saat çalışıyor. İşin doğası gereği sosyal mesafeyi korumak çok güç olabiliyor, daha önce Oyuncu Sendikası 2 kez aşı için başvurmasına rağmen hiçbir cevap alınamadı. set emekçilerinin sağlığı için lütfen bir adım atılsın" dedi.