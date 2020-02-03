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Oyuncular Warcraft 3 Reforged'u yerden yere vuruyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 21:13 | Son Güncelleme

Blizzard, oyuncuların heyecanla beklediği Warcraft 3 Reforged işini pek becerememiş gibi görünüyor. Oyunun Metacritic'te kullanıcı incelemeleri ortalaması şu anda 0.5! Evet, 10 üzerinden 0.5! Bu puan ortalaması, Warcraft 3 Reforged'u Metacritic tarihinin en düşük kullanıcı skorlu oyunu yapıyor.

Oyuncular Warcraft 3 Reforged'u yerden yere vuruyor!

Kullanıcılar epey acımasız yorumlar yapıyor oyunla ilgili. Oyunun remaster tarihinin en kötüsü olduğunu söyleyenler var. Ancak Blizzard'ın eski W3 oyuncularını yeni oyunu almadıkları halde yeni istemciyi kullanmaya zorlaması ve bunun için 30 GB ekstra indirme yaptırması sinirleri epey germiş. Yeni istemcinin çeşitli bağlantı sorunları ve bug'larla gelmiş olması da cabası.

Blizzard, Warcraft 3 oyuncuları arasında popüler olan Custom Campaign ve LAN oyun modlarını da kaldırmış durumda. Üstelik artık oyuncuların yaptığı custom haritaların telif ve kullanım hakkı da doğrudan Blizzard'a ait olacak. Oyuncuların oyuna girerken kabul ettiği kullanıcı sözleşmesinde yazdığı fark edilmiş bunun.

Oyuncular, Warcraft 3 Reforged'un bu haliyle sadece "basit bir HD skin paketi" olarak çıktığını ve verilen paraya değmediğini düşünüyorlar. Üstelik ilk duyuruda gösterildiği gibi ara sahneler bile pek yenilenmemiş!

Diablo Immortal vakasından sonra bu remaster projesi Blizzard için ciddi bir gönül alma şansı olabilirdi, fakat bu şans kaçmış gibi.

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Anahtar Kelimeler:
Blizzard Metacritic pc remaster Strateji warcraft Warcraft III: Reforged

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gayet net hatırlıyorum; Bir zamanlar 3 sene uğraştıkları bir oyunu "yok arkadaş olmadı bu biz bu oyunu satamayız" diyen "oyuncuların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi göze alırım" mantalitesiyle oyun yapan bir firmadan ne hallere geldi Blizzard. Oyuncuları salak yerine koyup tamamen para para para diyen kıytırık firmaların arasına katıldın. Olmadı Blizzard yanlış yaptın.
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