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Oyunculara güzel haber: Battle.net'e Türk lirası desteği geliyor

29.04.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Battle.net nihayet Türk lirasıyla ödeme kabul edecek. Oyun geliştiricisi Blizzard Entertainment'ın kendine has oyun platform sitesi, 4 mayıs itibarıyla Türk lirası desteği sağlayacak.

Oyunculara güzel haber: Battle.net'e Türk lirası desteği geliyor

Microsoft, Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle satın aldığını duyurmuştu. Bu gelişme henüz hafızalardan silinmemişken, Blizzard Entertainment'ın oyun sitesi Battle.net için Türk oyuncuları heyecanlandıran bir haber geldi.

TÜRK LİRASI DESTEĞİ AÇIKLANDI

Gelen bir e-postaya göre; Battle.net, 4 mayıs itibarıyla Türk lirası desteği alacak. Türk lirasına ek olarak, Gürcistan Larisi, Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Grivnası'yla da ödeme alınacak.

Battle.net

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BATTLE.NET'TE YEREL FİYATLANDIRMA OLACAK MI?

Oyuncuların en çok merak ettiği konu ise Battle.net'te yerel fiyatlandırma olacak mı? sorusunun cevabı oldu. Ancak birçok kişiye gönderilen e-postada Türkiye'ye özel fiyatlandırma ile ilgili herhangi bilgi yer almadı.

Olur da Battle.net Türk lirası desteği ile birlikte yerel fiyatlandırmaya geçerse Türk oyuncuların başta Call of Duty (CoD) serisi olmak üzere birçok oyunu daha uygun fiyatlara alabilmesini sağlayabilir.

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Türk lirası

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