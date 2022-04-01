Oyunculara kötü haber: E3 2022 iptal edildi

E3, her yıl ABD'de gerçekleşiyordu ve oyuncuların iple çektiği bir etkinlik olarak öne çıkıyordu. Oyuncuların "acaba neler duyuracaklar?" diyerek baktığı birçok ünlü şirket de E3'e katılım sağlıyordu. Kovid-19 salgını hala sürerken, çok sayıda oyuncu bu yıl düzenlenecek E3 2022'yi de heyecanla bekliyordu. Ancak onlara kötü bir haber geldi.

E3 2022 OLMAYACAK

E3 2022'nin iptal edildiğini ortaya çıktı. İlk olarak Razer yetkilisi Will Power, Twitter hesabı üzerinden etkinliğin iptal edildiğini söyleyen bir e-posta aldığını açıkladı.

Just got an email... It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this... — Will Powers ???? NYC (@WillJPowers) March 31, 2022

Daha sonra IGN, ESA'nın kendileriyle E3 2022'nin iptal edildiğini doğrulayan ve E3'ün 2023'te geri döneceğini bildiren resmi bir açıklama paylaştığını bildirdi.

E3 İÇİN BU YIL OLDUKÇA "KARMAŞIKTI"

E3'ün bu yıl yüz yüze yapılmasının planlandığı söyleniyordu. Ancak daha sonra pandemi nedeniyle E3'ün yüz yüze bir etkinlik yerine dijital bir fuar olacağı belirtilmişti. Şimdi ise E3'ün tamamen iptal edildiği görülüyor.

