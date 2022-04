Oyunculara kötü haber: E3 2022 iptal edildi

E3, her yıl ABD'de gerçekleşiyordu ve oyuncuların iple çektiği bir etkinlik olarak öne çıkıyordu. Oyuncuların "acaba neler duyuracaklar?" diyerek baktığı birçok ünlü şirket de E3'e katılım sağlıyordu. Kovid-19 salgını hala sürerken, çok sayıda oyuncu bu yıl düzenlenecek E3 2022'yi de heyecanla bekliyordu. Ancak onlara kötü bir haber geldi.

E3 2022'nin iptal edildiğini ortaya çıktı. İlk olarak Razer yetkilisi Will Power, Twitter hesabı üzerinden etkinliğin iptal edildiğini söyleyen bir e-posta aldığını açıkladı.

Just got an email... It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this...