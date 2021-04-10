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Oyunculara özel kablosuz RGB oyuncu kulaklığı

10.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncular, hafif ve uzun süreli kullanımlarda dahi rahatsızlık uyandırmayan yapıda kulaklıklar tercih ediyorlar. Bu kulaklıklar oldukça esnek ve dayanıklı da olmalılar. Ayrıca kulaklık pad’lerinin değiştirilmesi de önemli bir avantaj. Tıpkı G733 gibi.

Oyunculara özel kablosuz RGB oyuncu kulaklığı

Logitech G733, yalnızca 278 gram ağırlıkta. Kulaklık pad’lerine baktığımızda, gayet konforlular. Mikrofonu takıp çıkarabiliyorsunuz. Sol kulaklığın arkasında yer alan tuşlar ve ses tekeri sayesinde pek çok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz.
Ürün, beraberinde gelen USB alıcısı aracılığıyla yaklaşık 20 metre mesafede kablosuz olarak başarılı performanslar sunuyor. Hem kulaklığın hem de mikrofonun iyi ses performansı için pil seviyesinin en az %50 olmasına dikkat etmelisiniz.
PRO-G 40 mm sürücüler, 20hz 20khz frekans aralığında

Logitech G733’te 40mm gelişmiş sürücüler yer alıyor. 20hz – 20khz frekans aralığı sunan kulaklık, aynı zamanda DTS Headphone:X 2.0 ses teknolojisine de sahip. Böylece gerek oyun oynarken, gerekse de bir şeyler izliyorken zengin işitsel detaylar hissediyor, adeta sesin yön ve uzaklık bilgilerini de anlıyorsunuz.

Ek olarak, Logitech’in G-Hub programını PC’nize kurmanızı öneririz. Bu sayede işitsel detaylar ve RGB aydınlatma tarafında pek çok düzenleme ve ince ayar yaparak size özgü detayları ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu programda dikkat çeken başlıklardan biri de Blue Voice teknolojisi. Kulaklığımızın mikrofonu, bu teknoloji sayesinde daha net sesler kaydedebiliyor ve takım arkadaşlarınızla daha net iletişimin önünü açıyor. 6mm tek yönlü kayıt alan mikrofon, 100 Hz – 10 KHz frekans aralığında ve genel olarak beğenimizi kazandı. Unutmadan, bu mikrofonun Discord onayı da mevcut.

Peki ya pil performansı nasıl?

Ürün, beraberinde gelen USB Type-C kablo aracılığıyla şarj edilebiliyor. Kablonun yaklaşık 2 metre uzunlukta olduğunu da söylememiz lazım.

Logitech G733, tek şarj ile 29 saate kadar kullanım sunabiliyor. Burada tabii bazı detaylar önemli. Mesela, bu değere yakın bir değer elde edebilmek için ses seviyesinin %50’de olması ve RGB aydınlatma sisteminin de kapatılması gerekiyor.
Eğer mevcut RGB profillerinden birini seçer ve %50 ses seviyesiyle kullanırsanız, tek şarj ile 20 saate kadar kullanım mümkün oluyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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