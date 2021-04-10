Oyunculara özel kablosuz RGB oyuncu kulaklığı

Logitech G733, yalnızca 278 gram ağırlıkta. Kulaklık pad’lerine baktığımızda, gayet konforlular. Mikrofonu takıp çıkarabiliyorsunuz. Sol kulaklığın arkasında yer alan tuşlar ve ses tekeri sayesinde pek çok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz.

Ürün, beraberinde gelen USB alıcısı aracılığıyla yaklaşık 20 metre mesafede kablosuz olarak başarılı performanslar sunuyor. Hem kulaklığın hem de mikrofonun iyi ses performansı için pil seviyesinin en az %50 olmasına dikkat etmelisiniz.

PRO-G 40 mm sürücüler, 20hz 20khz frekans aralığında

Logitech G733’te 40mm gelişmiş sürücüler yer alıyor. 20hz – 20khz frekans aralığı sunan kulaklık, aynı zamanda DTS Headphone:X 2.0 ses teknolojisine de sahip. Böylece gerek oyun oynarken, gerekse de bir şeyler izliyorken zengin işitsel detaylar hissediyor, adeta sesin yön ve uzaklık bilgilerini de anlıyorsunuz.

Ek olarak, Logitech’in G-Hub programını PC’nize kurmanızı öneririz. Bu sayede işitsel detaylar ve RGB aydınlatma tarafında pek çok düzenleme ve ince ayar yaparak size özgü detayları ortaya çıkarabilirsiniz.