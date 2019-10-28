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Oyuncuları tokatlayan antrenöre, 1035 gün hak mahrumiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ İl Futbol Disiplin Kurulu'nca 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt'a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Futbol Disiplin Kurulu'nca 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt'a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.
Meysuspor, 2016- 2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor'un futbolcularına teknik direktör Halit Kurt, soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolcuları tek tek tokatlayıp, hakaret yağdırdı. Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayınlandı. Görüntüyü izleyenler, teknik direktör Kurt'a tepki gösterdi.
Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Toplantıda hakem, gözlemci, saha komiserleri raporları ve video görüntüleri incelendi. Yapılan inceleme sonunda teknik direktör Kurt'a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.
ÖZÜR DİLEMİŞ
Öte yandan teknik direktör Halit Kurt'un, İl Disiplin Kurulu'na verdiği savunmasında, "Olayın yaşandığı tarihte hiçbir futbol takımı ile resmi sözleşmem yoktu. Dolayısıyla olayın yaşandığı gün müsabakada resmi görevli değildim. Yaptığım davranış; motivasyon, takımın kendine gelmesini sağlamak, performansı artırmak amacıyla yapılmıştır. Bundan dolayı özür dilerim" dediği öğrenildi.

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