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Oyuncuların gözünden oyun fiyatı karşılaştırma sitesi: enucuzoyun.com

04.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
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Oyuncuların gözünden oyun fiyatı karşılaştırma sitesi: enucuzoyun.com

PC oyuncuları, her zaman olduğu gibi günümüzde de en iyi oyunları en iyi fiyatla satın almak istiyor. Bu noktada onlara bir tavsiyemiz var; oyuncuların gözüyle, oyun oynamaya sevenler tarafından oluşturulan fiyat karşılaştırma sitesi enucuzoyun.com.

enucuzoyun.com, standart bir karşılaştırma sitesinden oldukça farklı. Zira sitenin arkasında oyun dünyasına hakim isimler bulunuyor. Bu isimlerin Counter Strike'daki en iyi silahları listeleyebileceğinden de eminiz. Peki enucuzoyun.com neler yapıyor?

GÜNCEL VE GEÇMİŞ FİYATLAR BİR ARADA

enucuzoyun.com, aslında PC oyuncularının büyük bir yarasına merhem oluyor. Bildiğiniz üzere en iyi oyunu alabilmek için en iyi fiyatı bulmak hepimizin tercihi oluyor. Bu konuda yapılan araştırmaların içinden çıkmak ise bir bitirme tezi yazmak kadar zorlu olabiliyor. enucuzoyun.com ise PC oyuncuları için Türkiye'deki resmi satıcıların güncel fiyatlarını ve fiyat geçmişlerini karşılaştırıyor. Böylece oyunların fiyatlarının zamanla ne kadar değiştiği görülebiliyor. Tabii ki sitenin yaptığı tek şey bununla da sınırlı değil.

enucuzoyun.com karşılaştırma

Oyunların Türkçe açıklamalarını, multimedya içeriklerini, minumum sistem gereksinimlerini ve hatta Twitch yayınlarını dahi oyunseverlere sunan enucuzoyun.com, kullanıcıların yorumlarıyla da siteyi çok sesli bir hale getiriyor. Evet merak ettiğinizi biliyoruz, popüler indirimdeki oyunlar da enucuzoyun.com'da yer alabiliyor.

enucuzoyun.com içerik

Eğer PC oyuncusuysanız ve 'bana bir oyun lazım ve en uygun fiyatlı olanından lazım' diyorsanız, birçok detaya sahip karşılaştırma sitesi enucuzoyun.com sizin için en iyi seçenek.

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