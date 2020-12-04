Oyuncuların gözünden oyun fiyatı karşılaştırma sitesi: enucuzoyun.com

enucuzoyun.com, standart bir karşılaştırma sitesinden oldukça farklı. Zira sitenin arkasında oyun dünyasına hakim isimler bulunuyor. Bu isimlerin Counter Strike'daki en iyi silahları listeleyebileceğinden de eminiz. Peki enucuzoyun.com neler yapıyor?

GÜNCEL VE GEÇMİŞ FİYATLAR BİR ARADA

enucuzoyun.com, aslında PC oyuncularının büyük bir yarasına merhem oluyor. Bildiğiniz üzere en iyi oyunu alabilmek için en iyi fiyatı bulmak hepimizin tercihi oluyor. Bu konuda yapılan araştırmaların içinden çıkmak ise bir bitirme tezi yazmak kadar zorlu olabiliyor. enucuzoyun.com ise PC oyuncuları için Türkiye'deki resmi satıcıların güncel fiyatlarını ve fiyat geçmişlerini karşılaştırıyor. Böylece oyunların fiyatlarının zamanla ne kadar değiştiği görülebiliyor. Tabii ki sitenin yaptığı tek şey bununla da sınırlı değil.

Oyunların Türkçe açıklamalarını, multimedya içeriklerini, minumum sistem gereksinimlerini ve hatta Twitch yayınlarını dahi oyunseverlere sunan enucuzoyun.com, kullanıcıların yorumlarıyla da siteyi çok sesli bir hale getiriyor. Evet merak ettiğinizi biliyoruz, popüler indirimdeki oyunlar da enucuzoyun.com'da yer alabiliyor.