Oyuncuların rüyasını süsleyecek telefon

Asus şimdiye kadar ROG telefonlarının altında sadece ROG Phone, ROG Phone 2 ve ROG Phone 3 adlı üç oyun cihazı piyasaya sürdü. Görünüşe göre şirket şu anda oyun telefonunun bir sonraki versiyonu üzerinde çalışıyor. Yeni bir Asus ROG telefonu şimdi iki kıyaslama testinde ortaya çıktı. Evet! GeekBench ve HTML5’ten bahsediyoruz. Yakında çıkacak olan Asus ROG Phone 4 bakalım performans konusunda neler vadediyor?

ASUS_I005DA model numarasıyla GeekBench listesinde yeni bir Asus ROG Telefonu ortaya çıktı. Listeye göre, akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine atıfta bulunan Lahaina adlı bir anakartla gelecek.

Amiral gemisi Snapdragon 888 yonga seti, 8GB RAM ile besleniyor ve cihaz Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Oyuncu telefonumuz tek çekirdekli performansta 1081 puan almayı başarıyor. Çok çekirdekli karşılaştırma testinde ise cihaz 3584 puan alıyor.

Oyuncu odaklı akıllı telefonunun bir sonraki sızıntısızı ise HTML5 testinde ortaya çıktı. Cihaz, burada da ASUS_I005DB model numarasını taşıyor. Akıllı telefon 555 puan üzerinden 469 puan almayı başarıyor.