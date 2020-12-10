HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oyuncuların rüyasını süsleyecek telefon

Oyuncuların rüyasını süsleyecek telefon

10.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oyuncuların rüyasını süsleyecek telefon

Asus’un yeni oyuncu telefonu Asus ROG Phone 4 için bugün ilk bilgiler geldi. Oyuncuların rüyasını süsleyecek telefonun detayları burada.

Asus şimdiye kadar ROG telefonlarının altında sadece ROG Phone, ROG Phone 2 ve ROG Phone 3 adlı üç oyun cihazı piyasaya sürdü. Görünüşe göre şirket şu anda oyun telefonunun bir sonraki versiyonu üzerinde çalışıyor. Yeni bir Asus ROG telefonu şimdi iki kıyaslama testinde ortaya çıktı. Evet! GeekBench ve HTML5’ten bahsediyoruz. Yakında çıkacak olan Asus ROG Phone 4 bakalım performans konusunda neler vadediyor?

ASUS_I005DA model numarasıyla GeekBench listesinde yeni bir Asus ROG Telefonu ortaya çıktı. Listeye göre, akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine atıfta bulunan Lahaina adlı bir anakartla gelecek.

Amiral gemisi Snapdragon 888 yonga seti, 8GB RAM ile besleniyor ve cihaz Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Oyuncu telefonumuz tek çekirdekli performansta 1081 puan almayı başarıyor. Çok çekirdekli karşılaştırma testinde ise cihaz 3584 puan alıyor.

Oyuncu odaklı akıllı telefonunun bir sonraki sızıntısızı ise HTML5 testinde ortaya çıktı. Cihaz, burada da ASUS_I005DB model numarasını taşıyor. Akıllı telefon 555 puan üzerinden 469 puan almayı başarıyor.

Cihazın model numarasının bize gösterdiği önemli bir şey daha var. Mevcut nesil ROG Phone 3, ASUS_I003DA model numarasına sahipti. Durum buysa, yeni oyun cihazı ROG Phone 5 takma adıyla gelebilir. 4 numaranın çoğu Çinli şirket tarafından uğursuz olarak kabul edilmesinden dolayı karşımıza direkt 5. model ile çıkılabilir.

Bu, bir sonraki ROG Phone 5’in GeekBench listesine ilk kez girmesi. Bu, önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla karşılaştırma testi görebileceğimiz anlamına geliyor. Lansman zaman çizelgesi hakkında yorum yapmak için henüz çok erken olsa da, Asus’un ROG Phone 5’i erken piyasaya sürmeye karar vermesi sürpriz olmayacaktır.

[Redmi 7 Redmi Y3 Redmi 6 ve Redmi 6A için kötü haber](https://donanimgunlugu.com/redmi-7-redmi-y3-redmi-6-ve-redmi-6a-icin-kotu-haber-258823)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
LG Mobile uygun fiyatlı modeller üretmeyecekLG Mobile uygun fiyatlı modeller üretmeyecek
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

5 farklı uzmandan altın yorumu!

5 farklı uzmandan altın yorumu!

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

Bu tasarımlar teknoloji dünyasını ikiye bölecek

Bu tasarımlar teknoloji dünyasını ikiye bölecek

Google Stadia YouTube desteği sayesinde popülerleşecek

Google Stadia YouTube desteği sayesinde popülerleşecek

LG Mobile uygun fiyatlı modeller üretmeyecek

LG Mobile uygun fiyatlı modeller üretmeyecek

Tinder raporları gündeme oturdu

Tinder raporları gündeme oturdu

Xiaomi Mi 11'nin batarya detayları da belli oldu

Xiaomi Mi 11'nin batarya detayları da belli oldu

iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır? İşte çok basit çözüm

iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.