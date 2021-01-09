Oyuncuların yeni gözdesi olacak

Ürün, ilk bakışta sade, ama göze hoş gelen tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tasarım hatları itibarıyla ürün, sağ elini tercih eden kullanıcılar için ideal. Ama öte yandan, sol elini tercih eden teknoloji severler de kullanabilir.

Mouse, siyah, beyaz, mavi ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Bize kullanabilmemiz için siyah rengi geldi.

Ürünümüz, kablo hariç 85 gram ağırlıkta, yani hafif bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Plastik kablosuna baktığımızda ise, 2 metreyi aşkın bir uzunluk tercih edilmiş, ki bu da rahat kullanım için güzel bir detay.

Gerek tasarım hatları gerekse de kullanılan malzeme itibarıyla mouse’un avuca rahatlıkla oturduğu ve sağlam bir kullanım hissi sunduğu ortada.

Cihazın programlanabilir 6 düğmesi mevcut. Tabii ki hepsini özelleştirebiliyor, görev ataması yapabiliyorsunuz.

Özellikle büyük tuşların tıklaması çok tok. Burada Logitech’in metal yaylı tuş gerginliği sistemi tercih edilmiş, ki bu sayede uzun süreler sağlam bir şekilde kullanılabileceği de belirtiliyor.