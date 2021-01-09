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Oyuncuların yeni gözdesi olacak

09.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Oyuncuların yeni gözdesi olacak

Logitech G203, özellikle FPS oyunlarında size başarıyla eşlik edebilecek bir mouse. Sade yapısı ve sağlam tutuş hissi sayesinde attığınızı vurmanız büyük olasılık. Öte yandan, tabii ki yalnızca oyunlarda değil, gündelik işlemlerinizde de sizi tatmin edecek bir üründen söz ediyoruz.

Ürün, ilk bakışta sade, ama göze hoş gelen tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tasarım hatları itibarıyla ürün, sağ elini tercih eden kullanıcılar için ideal. Ama öte yandan, sol elini tercih eden teknoloji severler de kullanabilir.

Mouse, siyah, beyaz, mavi ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Bize kullanabilmemiz için siyah rengi geldi.
Ürünümüz, kablo hariç 85 gram ağırlıkta, yani hafif bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Plastik kablosuna baktığımızda ise, 2 metreyi aşkın bir uzunluk tercih edilmiş, ki bu da rahat kullanım için güzel bir detay.

Gerek tasarım hatları gerekse de kullanılan malzeme itibarıyla mouse’un avuca rahatlıkla oturduğu ve sağlam bir kullanım hissi sunduğu ortada.

Cihazın programlanabilir 6 düğmesi mevcut. Tabii ki hepsini özelleştirebiliyor, görev ataması yapabiliyorsunuz.

Özellikle büyük tuşların tıklaması çok tok. Burada Logitech’in metal yaylı tuş gerginliği sistemi tercih edilmiş, ki bu sayede uzun süreler sağlam bir şekilde kullanılabileceği de belirtiliyor.

Bu rahatlık hissine ek olarak RGB aydınlatma sisteminden de söz etmeliyiz. Öyle ya, günümüzde pek çok oyuncu için RGB aydınlatma detayı önemli. Logitech ise, bu tarafta detaylı çözümler sunmuş diyebiliriz.

Lightsync’i özelleştirmek için Logitech’in G HUB programını Windows ve Mac tarafında ücretsiz olarak indirip kurabilisiniz. Burada size pek çok seçenek sunuluyor, ki Türkçe dil desteğinin olması da anlaşılır kullanım için önemli.

Tuşlar ve DPI değeri gibi düzenlemeler yapabileceğiniz gibi, renk profilleri oluşturabilir ve bunları hem oyunlar hem de kullandığınız programlara göre özelleştirebilirsiniz. Hatta efektler arasında “ses görselleştirici” seçeneği de var, ki örneğin müzik dinliyorken değişen ritmlere göre mouse ışıklarınız da dinamik olarak ayak uyduruyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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