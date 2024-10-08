Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Çarli'nin baştan çıkaran güzeli Cilvenaz evlendi! İşte Mine Çağlar Kondu'nun nikahından kareler

1998-1999 yılları arasında yayınlanan "Çarli" adlı dizide "Cilvenaz" karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu, uzun süredir ortalarda görünmüyor.

Çarli sonrası birkaç dizide rol aldıktan sonra oyunculuğu da bırakan ünlü isim bir süredir veteriner hekimlik yapıyordu. Mine Çağlar Kondu'dan müjdeli haber geldi.

DÜNYAEVİNE GİRDİ

Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü isim, bu mutlu gününden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Talat Sanal'a ABD'de vefat eden amcası tarafından emanet edilen maymun Çarli'nin Türkiye'deki hikayesinin konu edildiği "Çarli" dizisindeki "Cilvenaz" rolüyle adını duyuran Mine Çağlar Kondu, daha sonra "Sıcak Saatler", "Mavi Düşler" ve "Ayşecik" gibi yapımlarda boy gösterdi.

Oyunculuk yaptığı dönemde İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitimine devam eden Mine Çağlar Kondu, şimdilerde veterinerlik yapıyor.