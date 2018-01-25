Oyunculuk benden uzak olsun

Son Güncelleme 9 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 11:26 |9 saat önce

Milyonlar tarafından izlenen dizilerin yıldızıyken aniden beklenmedik bir karar verdi.

Mehmet Akif Alakurt başta Sıla olmak üzere bir çok dizide kamera karşısına geçti. Kariyerinin tam zirvesindeyken de bir anda beklenmedik bir karar verdi. Tasını tarağını toplayıp Brezilya'ya gitti.

Oyunculuk benden uzak olsun

1 / 16 Kariyerine model olarak başlayan sonra da oyunculuğa geçiş yapan Didem Soydan, bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

2 / 16 Soydan "Oyuncu değilim, eğitimim de yok. Zamanında yaptım haddimi gördüm" diye konuştu. Didem Soydan, yeteneği olmadığını anladığı için oyunculuğu bıraktığını belirtti.

3 / 16 Bir zamanlar Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su olarak tanınan Arda Kural da oyunculuk kariyerine veda etti. Bir dönem psikolojik rahatsızlık geçiren Kural "Sahte bir dünya" diyerek kariyerini noktaladı. Ancak bu sözünü uzun süre tutamadı.

4 / 16 Kural, kısa bir süre önce senaryosunu da kendisinin yazdığı Çapraz adlı dizi için mesleğine geri döndü. Kural'ın yazıp oynayacağı dizi internet üzerinden yayınlanacak.

5 / 16 Serel Yerelli, daha kariyerinin başında çok genç bir yıldız adayıydı. Rol aldığı Bodrum Masalı dizisiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çekti.

6 / 16 Herkes onun daha birçok dizide oynayacağını düşünürken aniden oyunculuğu bırakıp Londra'ya gideceğini açıkladı. "Oyunculukta beni çekecek bir durum kalmadı" diyen Yerelli, müzik eğitimi almaya başladı.

7 / 16 Sevda Dalgıç da Arka Sıradakiler adlı diziyle adını duyurmuştu. Ama onun oyunculuk serüveni de kısa sürdü.

8 / 16 Dalgıç, kameralardan uzaklaşıp Alataçı'da bir köfteci dükkanı açtı.

9 / 16 Teoman Kumbaracıbaşı bir dönem hem sinema filmlerinin hem de dizilerin vazgeçilmeyen oyuncularından biriydi. Sonra koşulların ağırlığından dert yanarak elini eteğini çekti.

10 / 16 Bir süre sesi soluğu çıkmayan Kumbaracıbaşı'nın sektörden hoşnutsuzluk duyduğu için oyunculuğu bırakıp evde yaptığı süt reçellerini pazarda satarak geçindiği ortaya çıktı.

11 / 16 Oscar ödüllü Daniel Day Lewis de son olarak kamera karşısına geçtiği Phantom Thread'ın ardından oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı.

12 / 16 Hayranlarını kelimenin tam anlamıyla yasa boğan Daniel Day Lewis, bu son filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı oldu.

13 / 16 Yasemin Özilhan da bir dönemin en gözde dizi oyuncularından biriydi. Onun mesleği bırakma sebebi ise aşk.

14 / 16 İzzet Özilhan ile evlenen güze yıldız, mesleğini bir kenara itip kızını büyütmeye karar verdi.

15 / 16 Bavulunu toplayıp "kaçtı." Şimdi uzak diyarlarda kimsenin tanımadığı sıradan biri olarak hayatını sürdürüyor.