Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu

Küçükçekmece’de, sinema ve televizyon mezunu genç kız evinde ölü bulundu. Bugün Hatay’da son yolculuğuna uğurlanan genç kızın oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece’de yaşayan Şükriye Bulgurcu’ya ulaşamayan arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızın hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulgurcu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Bulgurcu’nun vücudunda herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Hataylı olan Şükriye Bulgurcu’nun 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a geldiği, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduğu, Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Bugün Hatay’da toprağa verilen Bulgurcu’nun iki yıl önce yaptığı paylaşımı ortaya çıktı.

