HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu

Oyunculuk eğitimi alan genç kız evinde ölü bulundu

04.04.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, sinema ve televizyon mezunu genç kız evinde ölü bulundu.

1/

Küçükçekmece’de, sinema ve televizyon mezunu genç kız evinde ölü bulundu. Bugün Hatay’da son yolculuğuna uğurlanan genç kızın oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece’de yaşayan Şükriye Bulgurcu’ya ulaşamayan arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızın hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulgurcu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Bulgurcu’nun vücudunda herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan, Hataylı olan Şükriye Bulgurcu’nun 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a geldiği, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduğu, Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Bugün Hatay’da toprağa verilen Bulgurcu’nun iki yıl önce yaptığı paylaşımı ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Bakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklamaBakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklama
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi başladı!

Havalimanlarında yeni dönem başladı!

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Bakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklama

Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

Türk Sahil Güvenliği Yunan güçlerine böyle müdahale etti

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı! Direksiyon başındayken olanları anlattı

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Endişeyle izliyoruz

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.