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Oyunculuktan porno yönetmenliğine geçen Bella Thorne Disney'den kovulma nedenini açıkladı

30.12.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Bella Thorne, sanat kariyerine porno yönetmenliğini de ekleyerek hayranlarını şoke etmişti. Bella Thorne, yıllar sonra Disney'den neden kovulduğunu açıkladı.

Oyunculuktan porno yönetmenliğine geçen Bella Thorne Disney'den kovulma nedenini açıkladı

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin aleminin en renkli figürleri arasında yer alan Bella Thorne, yine dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Güzel oyuncu Bella Thorne, henüz çocuk yaştayken Disney'de birçok projede kamera karşısına geçti. Şimdilerde 25 yaşında olan ünlü oyuncu, akıllardaki 'çocuk yıldız' imajını silmek için seksi pozlar verdiğini itiraf etmişti.

Oyunculuktan porno yönetmenliğine geçen Bella Thorne Disney'den kovulma nedenini açıkladı

Yıllar sonra Disney'den kovulma sebebine dair konuşan Bella Thorne, 14 yaşındayken sahilde bikini giydiği için Disney Channel'daki anlaşmalarına son verildiğini öne sürdü.

Oyunculuktan porno yönetmenliğine geçen Bella Thorne Disney'den kovulma nedenini açıkladı

Bella Thorne'un bu itirafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, Thorne'un cinsel tercihi nedeniyle Disney Channel'dan atıldığını iddia etti.

Ünlü oyuncu, 2019 yılındaki itirafında kişilere cinsiyet fark etmeksizin ilgi duyduğunu söyleyerek, panseksüel olduğunu duyurmuştu. ''Cinsel ilişkiye girmeyi çok seviyorum'' diyen Thorne, çıplak pozlarını Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Oyunculuktan porno yönetmenliğine geçen Bella Thorne Disney'den kovulma nedenini açıkladı


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