Oyunlarda bir adım öne geçmek için kullanımı rahat en iyi kablosuz gaming mouselar

Gamerların oyun oynarken yüksek hız ve konfor sunan oyuncu ekipmanlarına ihtiyacı oluyor. Olmazsa olmaz gamer ürünleri arasında bulunan kablosuz mouse modelleri, oyuncuları daha efektif hamleler yapmasını sağlıyor. Ayrıca kablolu olanlara oranla çok daha geniş çekim mesafesi sunmalarıyla bilgisayardan uzakta da kullanılabiliyor. Kablolardan hoşlanmayanlar için ideal seçenekler oluşturan kablosuz gaming mouse modellerinin birçok farklı seçeneği bulunuyor. Hazırsanız en iyi kablosuz oyuncu mouse modellerini birlikte keşfedelim!

1. Şampiyonların tercihi: SteelSeries Rival 650 Quantum Kablosuz Oyun Faresi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Modern ve kompakt tasarımıyla oyuncuların beğenisini kazanan SteelSeries Rival 650 Quantum Kablosuz Oyun Faresi, üst seviye özellikler sunarak oyunculara işlevsellik sağlıyor. Çift sensörlü hassasiyeti sayesinde oyunlarda daha efektif hamleler yapılmasını kolaylaştırıyor. RGB aydınlatmasıyla muhteşem bir ambiyans yaratan model, kullanıcılarına en sevdiği renkleri seçme şansı tanıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde rahatça tutuluyor ve yorgunluk hissi yaratmıyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Tam dolu şarjla 24 saat aralıksız çalışabiliyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de ayarlanabilir ağırlık merkezine sahip olması. Böylece ürün, kolaylıkla en rahat edilen şekilde kullanılabiliyor.

2. Kaliteli ve kullanışlı bir seçenek arayanlara: Corsair Ch-9311011-eu Harpoon 10000 DPI Kablosuz Gaming Mouse

"En iyi kablosuz gaming mouse markası hangisi?" diye sorulduğunda birbirinden kaliteli oyuncu ekipmanlarıyla adından söz ettiren Corsair öne çıkıyor. Marka, oyunculara profesyonel bir deneyim yaşatacak Corsair Ch-9311011-eu Harpoon 10000 DPI Kablosuz Gaiıng Mouse modeliyle takdirleri topluyor. Düz siyah rengi ve logolu tasarımıyla tercihini her zaman sadelikten yana kullananların beğenisini kazanan model, RGB aydınlatma özelliğine sahip. Böylece her oyuncu kendi tarzını belirleyebiliyor. 10.000 DPI optik sensörü ile oyun performansını artıran model, makro özelleştirmeler yapılmasına da imkân tanıyor. Bluetooth Wireless modunun yanı sıra tercih edilirse kablo takılarak da kullanılabiliyor.

3. Tam bir fiyat performans ürünü: T-DAGGER T-tgwm101 Aircraftman 2400 DPI Kablosuz Gaming Mouse

Bütçesi kısıtlı olan ancak yüksek performanslı kablosuz gaming mouse önerisi isteyenlere T-DAGGER T-tgwm101 Aircraftman 2400 DPI Kablosuz Gaming Mouse tavsiye ediliyor. En ucuz kablosuz mouse modelleri arasında bulunan ürün, işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. 2400 DPI hız sunarak oyunculara başarı kazandırıyor. Ayrıca orta kısmında bulunan ve DPI hızının yükseltilip düşürülmesini sağlayan tuşları ile pratiklik sağlıyor. Üstün malzeme kalitesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Akıllı ve ergonomik tasarımıyla rahat bir tutuş hissi sunuyor. Uzun pil ömrüyle kullanıcılarını sürekli pil değiştirme derdinden kurtarıyor. Yeşil renkli ışıklandırma sunması da cabası!

4. En iyi kablosuz klavye mouse seti isteyenlere: MF PRODUCT Strike 0584 Kablosuz RGB Mekanik Hisli Gaming Klavye Mouse Set

En iyi kablosuz mouse klavye setini satın almak isteyenlere MF PRODUCT Strike 0584 Kablosuz RGB Mekanik Hisli Gaming Klavye Mouse Set tavsiye ediliyor. Uygun fiyatlı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan MF PRODUCT markasının imzasını taşıyan model, en ucuz kablosuz gaming klavye mouse seti olarak da biliniyor. Mekanik hisli klavyesi ile keyifli bir oyun deneyimi yaşatmasının yanı sıra üç bölgeli RGB aydınlatma sunuyor. Setteki mouse, 2400 DPI hız sunarak oyuncuları sevindiriyor. Ayrıca farenin altı farklı ayarlanabilir tuşu bulunuyor. Böylece oyunlarda ihtiyaç duyulan özelleştirmeler pratik bir şekilde gerçekleşiyor.

5. Sürekli pil değiştirme derdine veda edin: Rampage Rm-622w Kablosuz Şarjlı Mouse Gaming Mouse

Kablosuz mouse modeli kullanmak isteyen ancak sürekli pil değiştirme derdiyle uğraşmak istemeyenleri memnun eden Rampage Rm-622w Kablosuz Şarjlı Mouse Gaming Mouse, kullanışlı özellikler sunarak oyuncuların en iyi yardımcısı oluyor. Kendine özgü dizaynıyla diğer kablosuz mouse modellerinden ayrılan ürün, mükemmel bir tutuş hissi sunarak oyuncuların hâkimiyetini arttırıyor. Yedi renkli LED ışıklandırmaya sahip model, altı adet kişiselleştirilebilir tuş bulunduruyor. Şarj edilebilir bataryasıyla uzun ömürlü bir kullanım ortaya koyuyor. 500 mAh bataryası sayesinde tam dolu şarjla uzun saatler boyunca kullanılabiliyor. 1600 DPI hıza sahip ürün, çok hızlı mouse modellerini kullanmayı sevmeyenler için alternatif yaratıyor.

6. İster kablolu ister kablosuz kullanın: Delux M800 RGB Kablosuz Ultra Hafif Gaming Mouse

Canı istediğinde aynı gaming mouse modelini hem kablolu hem kablosuz olarak kullanmak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Delux M800 RGB Kablosuz Ultra Hafif Gaming Mouse, uygun fiyatıyla önemli bir avantaj yaratıyor. Sadece 70 gramlık ağırlığıyla oyuncuların bileğini yormayan model, son derece hafif tasarımıyla keskin hamlelerin kolaylıkla yapılmasını sağlıyor. Ayrıca hafif tasarımı sayesinde gamer çantalarında ağırlık hissi oluşturmuyor. USB kablosu ile şarj olurken bile çalışan model, kullanıcılarına her koşulda tam destek sağlıyor. 10.000 DPI optik sensörüyle nefes kesici bir oyun deneyimi yaşatan modelin RGB aydınlatmaya sahip olması da cabası!

7. Özgün bir tasarım: Glorious Model O Kablosuz Gaming Mouse

En şık RGB kablosuz gaming mouse modellerinden biri olan Glorious Model O Kablosuz Gaming Mouse, beyaz renkli mouse modellerini sevenler için harika bir seçenek oluşturuyor. Fonksiyonel nitelikleriyle oyun deneyimini daha üst seviyeye çıkaran model, 19.000 DPI değerine kadar ayarlanabilir hız seçenekleri sunuyor. Sadece 69 gram ağırlığında olduğu için de oyunculardan tam not alıyor. Hafif ve hızlı kablosuz mouse modelleri arasında zirvede bulunan ürün, uzun ömürlü bataryasıyla beğeni kazanıyor. Tam dolu şarjla 71 saate kadar kesintisiz kullanılabiliyor. RGB aydınlatma sunan ürün, 16,8 milyona kadar renk seçeneği sunarak canlı ve eğlenceli bir oyun ortamı yaratıyor.

8. Her zaman en iyisini isteyenlere özel bir seçenek: Logitech G G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Modern tasarımı ve etkileyici özellikleriyle en iyi kablosuz gaming mouse modelleri arasında üst sıralarda bulunan Logitech G G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse, şampiyonlara yakışır bir oyun deneyimi vadediyor. Modelin en önemli özelliği, PowerPlay teknolojisi sayesinde kablosuz şarj olanağı sunması. Böylece şarj işlemi çok pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Yüksek enerji verimliliği sayesinde kullanıcılarını ürünü sürekli şarj etme zahmetinden kurtarıyor. RGB aydınlatma özelliği bulunan model, 16,8 milyona kadar renk seçeneği sunuyor. Ürünün öne çıkan bir özelliği de süper hızlı kaydırma tekerleğiyle uzun menü ve sayfalarda yıldırım hızında dolaşma imkânı yaratması.

9. Tercihi kullanıcı dostu bir modelden yana olanlara: ASUS ROG Strix Impact II Wireless Çift El Oyuncu Mouse

En kaliteli gaming mouse markaları arasında önemli bir yere sahip olan Asus, başarı seviyesini artırmak isteyen gamerlara ROG Strix Impact II Wireless Çift El Oyuncu Mouse modelini sunuyor. Şık tasarımıyla oyuncu masalarına renk katacak model, Aura Sync RGB aydınlatma özelliğiyle muhteşem renk ve dinamik efekt seçenekleri ortaya koyuyor. 16.000 DPI hızıyla oyunculara önemli bir avantaj kazandırıyor. Modelin dikkat çeken yanlarından biri de taban kısmında her yüzeyde rahatlıkla kayacak bir yapı sunması. Böylece oyuncular ihtiyaç duydukları yüksek seviyeli hassasiyete ulaşıyor. Daha ne olsun, değil mi?

10. Ergonomik ve konforlu bir alternatif: HyperX Pulsefire Dart Wireless Gaming Mouse

Kullanışlı ve pratik özellikler sunan kablosuz oyuncu mouse önerisi isteyenlerin karşısına çıkan HyperX Pulsefire Dart Wireless Gaming Mouse, oyunlara bir adım önde başlanmasını sağlıyor. Yüksek kaliteli materyallerden üretilen model, aşınmalara karşı dirençli bir yapı ortaya koyuyor. Bu sayede uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Siyah zemin üzerindeki logoyla dinamik bir görünüm kazanan model, kablosuz Qi şarj özelliğine sahip. Tam dolu şarjla 50 saat boyunca aralıksız çalışabiliyor. Modelin en önemli özelliklerinden biri de yan kısımlarında yüksek konfor sunan suni deri yastıklara sahip olması.

11. Oyunlarda fark yaratın: GamePower Icarus 10.000 DPI 9 Tuş RGB Profesyonel Optik Gaming Oyuncu Mouse

En iyi oyuncu ekipmanlarını üreten GamePower markası, üstün niteliklere sahip kablosuz gaming mouse modelini kullanmak isteyenleri Icarus 10.000 DPI 9 Tuş RGB Profesyonel Optik Gaming Oyuncu Mouse modeliyle buluşturuyor. Ürün, yazılım desteği sayesinde hız ve özelleştirme ayarları sunuyor. 10.000 DPI'a kadar hız seçeneğine sahip model, PMW3325 gelişmiş optik sensörüyle ışık hızında bir performans sergiliyor. Dokuz farklı ayarlanabilir tuş ve başparmak için özel tasarlanmış bir buton bulunduran ürün oyunculara fonksiyonellik vadediyor. Akıllı tasarımı sayesinde mouse kullanırken ellerin kaymasını önlemesi de önemli bir ayrıntı.

12. Dilediğiniz gibi özelleştirin: OMEN by HP Photon Kablosuz Gaming Mouse

Çağdaş tasarımıyla oyuncuların kalbini fetheden OMEN by HP Photon Kablosuz Gaming Mouse, oyuncuların yüzlerini gülümsetecek birbirinden etkileyici niteliklere sahip. Hem sağ hem sol elle kullanıma uygun olduğu için solaklara da önemli bir avantaj sağlıyor. Başparmak ve serçe parmak için alan sunmasıyla konforu artırıyor. 16.000 DPI'a kadar hız performansı ortaya koyan model, oyunlarda en hızlı hamleleri yapmayı seven gamerların takdirini kazanıyor. Mekanik mouse anahtarlarıyla çok yüksek tepki süresi sunarak oyunculara sağlıklı geri bildirim sağlıyor. Modelin Qi kablosuz şarj desteğine sahip olması bir başka artısı!

13. Oyuncuların yoldaşı: SteelSeries Rival 3 Wireless Kablosuz Oyuncu Mouse

Hangi kablosuz gaming mouse modelini satın alacağına bir türlü karar veremeyenlerin şans vermesi gereken SteelSeries Rival 3 Wireless Kablosuz Oyuncu Mouse, markanın en iyi modelleri arasında zirvede bulunuyor. En çok kullanılan kablosuz gaming mouse modeli olan ürün, özel sensörleri ile en hassas hamleleri bile hızlıca algılayıp ekrana yansıtıyor. Wireless teknolojisi sayesinde ultra düşük gecikme süresi sunarak oyunculardan geçer not alan model, bir adet AA pil ile çalışıyor ve 400 saate varan kullanım süresi vadediyor. 77 gram ağırlığa sahip olmasıyla da konfor sağlıyor.

14. Muhteşem oyun deneyimi: Razer Basilisk X HyperSpeed Kablosuz Oyuncu Mouse

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En şık kablosuz mouse modelleri arasında göz alıcı tasarımıyla beğeni kazanan Razer Basilisk X HyperSpeed Kablosuz Oyuncu Mouse, işlevsel özellikleriyle de merak uyandırıyor. 16.000 DPI hız seviyesiyle ışık hızında oyun deneyimi yaşatıyor. Ürünü diğer modellerden ayıran önemli özelliklerinden biri, Wi-Fi ile bağlantı seçeneğine sahip olması. Kullanıcı dostu tasarımıyla pratiklik sunan model, parmakların rahatça konumlandırılmasını sağlayan ergonomik bir yapıya sahip. Böylece uzun saatler boyunca süren oyunlarda el ağrısı yaşatmıyor. Razer markasının imzasını taşıyan model, yüksek kaliteli yapısıyla kullanıcılarına güven veriyor ve dayanıklılığı sayesinde uzun yıllar kullanılabiliyor.