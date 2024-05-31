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  4. Oyunları bitmiyor! Eşi FETÖ'den tutuklanan şahıs eşinin yanına girmek için her yolu denedi

Oyunları bitmiyor! Eşi FETÖ'den tutuklanan şahıs eşinin yanına girmek için her yolu denedi

31.05.2024 12:03
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemiş 38 şüpheliden 28'i tutuklanmıştı. Tutuklananlardan birinin eşi, adliyede kendini avukat olarak tanıtıp eşinin yanına girmeye çalıştı. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan olay sonrasında 'sahte avukat' gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltında getirilen eşinin yanına, kendisini avukat olarak tanıtıp girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

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28 ŞÜPHELİ TUTUKLAMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

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AVUKAT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 38 kişinin İstanbul Adliyesine sevk edildiği 10 Mayıs'ta şüpheliler arasında bulunan Kübra A'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda işlemleri sürerken avukat olduğunu söyleyen 2 kişi, zanlıyla görüşmek istedi.

Avukat A.A. kimliğini ibraz ederken avukatlık cübbesi giyen kişi ise kimliğini otoparktaki aracında unuttuğunu söylemesi üzerine güvenlik görevlilerince büroya alınmadı.

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EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Bu sırada, şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine inceleme yapan polis ve adliyedeki güvenlik ekipleri, şahsın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltında getirilen Kübra A'nın eşi Mustafa A. olduğunu tespit etti.

Vatandaş girişinden adliyeye giren şüphelinin, avukatlık cübbesini baro odasından aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Mustafa A., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikte adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, tutuklanan 28 şüpheli arasında Kübra A'nın da olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 ilçede belirlenen adreslere 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 38 kişi yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Adreslerdeki aramalarda ise 41 bin 550 dolar, 1 kilogram altın ile çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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fetö
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