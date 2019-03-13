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"Oyunlarını bozacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Türkiye için karanlık kapıların arkasında oyunlar kuranların oyunlarını bugüne kadar bir bir bozduğumuz gibi yine bozacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye için karanlık kapıların arkasında oyunlar kuranların oyunlarını bugüne kadar bir bir bozduğumuz gibi yine bozacağız." dedi.

Karaaslan, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Ladik Belediye Başkan Adayı Nurcan Yapıcı Özel ile pazar esnafını gezdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, Türkiye'de Cumhur İttifakı'yla çok güçlendiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 7 Ağustos'ta İstanbul'da tüm dünyaya meydan okuduğunu hatırlatan Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birliktelik için imza attılar ve birbirlerine omuz verdiler. Türkiye'nin her yerinde Cumhur İttifakı'nın anlamı ve vermiş olduğu mesaj ile birlikte vatandaşımızdan büyük bir teveccüh görmesinden dolayı çok mutluyum. Şimdi artık sıra bizde, bizler bu emaneti en yükseğe taşımakla mükellefiz. Omuzlarımızda çok büyük bir emanet var. Adaylarımızı inşallah başkan seçeceğiz."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun açıklamalarına da değinen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz başından itibaren söylüyoruz ama son bir haftadır kendi ağızlarından artık itiraf ettikleri, mikrofonları açık unutup gerçekleri konuştukları bazı milletvekilleriyle maalesef aynı çatı altında milletvekilliği yapıyoruz bu ülkede. Söylediği sözleri biliyorsunuz. Terör örgütünden medet umanların, PKK ile iş birliği içine girenlerin, Türkiye'de milletin vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olamaz. Bunun için Cumhur İttifakı'nı daha yukarıya taşıma arzumuza en çok milletimiz destek verecektir. Çünkü o akşam ortaya çıkacak tablo Ladik için ne kadar önemliyse Türkiye için de o kadar önemlidir. Cumhur İttifakı'nın başarısı ne kadar yüksekse işte o bizi mutlu ettiği kadar birilerini de üzecektir. Dolayısıyla Türkiye için karanlık kapıların arkasında oyunlar kuranların oyunlarını bugüne kadar bir bir bozduğumuz gibi yine bozacağız."

Karaaslan, yol, su, elektrik, kanalizasyon, altyapı, üstyapı gibi projelerin AK Parti'nin işi olduğunu söyledi.

On yedi yıl boyunca büyük bir tecrübe biriktirdiklerine işaret eden Karaaslan, "Büyük hizmetlerle Türkiye'yi buluşturduk. Eksiklerimiz yok mu? Muhakkak var. Çünkü insanın yaşadığı ve olduğu yerde talepler bitmez. Birini yapacağız, biri eksik kalacak, onu yapacağız başka sorunlar çıkacak ama bunları yapmakta üzerimize yok. Burada mütevazi olmaya da gerek yok." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Ladik Samsun

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