Oyunseverler için; Excalibur G770 ön siparişte

Yeni oyun bilgisayarı pascal mimarisine sahip GTX1050 yüksek performansı ile önceki nesillere göre yüzde 30 daha yüksek performans sağlıyor. Ayrıca bilgisayarda oyun bilgisayarları için tasarlanan RGB klavye bulunuyor.

Oyun bilgisayarları arasında en çok tercih edilen 15.6’ ekran boyutuna sahip bilgisayar, şık tasarımı ve hafifliği birlikte sunuyor. Oyuncuların her an ve her yerde oyun oynaması için geliştirilen bilgisayar, 5,5 mm inceliğe sahip çerçevesi geniş açı sağlıyor. Tasarım anlamındaki iddiasını özel alaşımlı alüminyum ile güçlendiren G770 2 kg ağırlığında. Yansıtmasız Anti-Glare teknolojisine sahip ekranı ile kullanıcıyı gölgelerden ve yansımalardan koruyor.