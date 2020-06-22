Oyunseverlere müjde! Steam'deki bu oyunları çok ucuza satın alabilirsiniz...

Steam, oyunlar ile ilgilenenlerin en çok tercih ettiği platformlardan biri. Burada aklınıza gelebilecek her türde oyun bulmak mümkün. Ancak oyun satın alırken çok da fazla para vermek istemiyorsanız size bütçenizi yormayacak harika oyun önerilerimiz var...

HALF - LİFE 2

Aksiyon ve bilim kurgu sevenler buraya! FPS türündeki Half – Life serisinin ikinci oyunu olan Half – Life 2 oyunu çok sürükleyici ve uygun fiyatı ile de bütün dikkatleri üzerine topluyor.

FALLOUT: NEW VEGAS

Fallout serisi tam bir efsane! Fallout: New Vegas da bu serinin en başarılı oyunlarından biri ve günümüzde hala çok ilgi görüyor. Daha önce Fallout oynamadıysanız mutlaka Fallout: New Vegas’ı denemelisiniz.

GARRY’S MOD

Oyun oynarken yapabileceklerinizin sınırı olmasın istiyorsanız mutlaka bu oyunu tercih edin. Hayal gücünüzü bu oyun için sonuna kadar zorlayacaksınız. Bu zevkli oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynarsanız çok daha fazla keyif alırsınız.

GOAT SİMULATOR

Bu keçi simülasyonu olan oyunu Caffee Stain Studios geliştirdi. Bu oyunda çılgın bir keçiyi yönetiyorsunuz ve dünyanın altını üstüne getiriyorsunuz. Keçinizin eşyaları diline yapıştırmak gibi bir özelliği var. Kafa dağıtmak isteyenler için bu oyun bir harika! İster tek, ister arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.