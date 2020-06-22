Oyunseverlere müjde! Steam'deki bu oyunları çok ucuza satın alabilirsiniz...

Steam, oyunlar ile ilgilenenlerin en çok tercih ettiği platformlardan biri. Burada aklınıza gelebilecek her türde oyun bulmak mümkün. Ancak oyun satın alırken çok da fazla para vermek istemiyorsanız size bütçenizi yormayacak harika oyun önerilerimiz var...
Aksiyon ve bilim kurgu sevenler buraya! FPS türündeki Half – Life serisinin ikinci oyunu olan Half – Life 2 oyunu çok sürükleyici ve uygun fiyatı ile de bütün dikkatleri üzerine topluyor.
Fallout serisi tam bir efsane! Fallout: New Vegas da bu serinin en başarılı oyunlarından biri ve günümüzde hala çok ilgi görüyor. Daha önce Fallout oynamadıysanız mutlaka Fallout: New Vegas’ı denemelisiniz.
Oyun oynarken yapabileceklerinizin sınırı olmasın istiyorsanız mutlaka bu oyunu tercih edin. Hayal gücünüzü bu oyun için sonuna kadar zorlayacaksınız. Bu zevkli oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynarsanız çok daha fazla keyif alırsınız.
Bu keçi simülasyonu olan oyunu Caffee Stain Studios geliştirdi. Bu oyunda çılgın bir keçiyi yönetiyorsunuz ve dünyanın altını üstüne getiriyorsunuz. Keçinizin eşyaları diline yapıştırmak gibi bir özelliği var. Kafa dağıtmak isteyenler için bu oyun bir harika! İster tek, ister arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.
Bu oyun Re-Logic tarafından geliştirildi. Oyunun grafikleri 90’lı yılları anımsatıyor ve bize nostalji yaşatıyor. Bu oyundaki amacınız hemen hemen Minecraft’taki ile aynı. Kazı yaparak yeni kaynaklar ediniyorsunuz, bunlarla kendinize yeni bir ev inşa ediyorsunuz. Yeni eşyalar buluyorsunuz ve bunları yaparken de canavarlar ile savaşıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynadığınızda çok daha zevkli oluyor!
Bu oyun aslında küçük bir oyun geliştirme simülasyonu! Yani amacımız oyun geliştirmek! Oyuna 80’li yıllarda evinizin garajında başlıyorsunuz. Yıllar ilerliyor kendi stüdyonuzu kuruyorsunuz ve yeni nesil oyun konsolları, yeni teknoloji ve yeni imkanlar dahilinde oyun tarihini yeniden yazıyorsunuz.
Scott Cawthon tarafında geliştirilen FIVE NIGHTS AT FREDDY’S bir korku serisi olarak karşımıza çıkıyor. Serinin üçüncü oyununda bir dükkanda güvenlik görevlisi olarak oyuna başlıyorsunuz. Göreviniz de geceleri dükkanda canlanıp sizi öldürmeye çalışan maskotları durdurmak.
Running With Scissors tarafından geliştirilen bu oyun aksiyon, FPS, şiddet ve kara mizah içeriyor. Bu oyunda özellikle yoğun şiddet ögelerinin altını çizmek lazım! Yaşı küçük olan oyunculara kötü örnek olabilir.
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