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Oyunu çıkmadan konsolu geldi: Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de! İşte dudak uçuklatan fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Cyberpunk 2077 oyunu için özel olarak hazırlanan oyun konsolu Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de satışa çıktı. Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, tasarımıyla hoş gözükse de fiyatıyla bir o kadar hoşnutsuzluk yaratıyor. Peki Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition fiyatı ne kadar?

Oyunu çıkmadan konsolu geldi: Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, aslında çok önceden duyurulmuştu. Oldukça göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu özel konsolun, Cyberpunk 2077 oyunun çıkışıyla birlikte daha çok ilgi görmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle Cyberpunk 2077 ikinci kez ertelendi. Kendisi çıkmadan konsolu çıkan oyun olarak tarihe geçen Cyberpunk 2077, yine de Xbox One X üzerindeki yerini kaybetmedi. Microsoft, Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition'ı satışa sunmaya devam etti. Şimdi ise bu oyun konsolu, bir mağaza aracılığıyla Türkiye'ye getirildi.

Xbox Cyberpunk 2077 Limited Edition

XBOX ONE X CYBERPUNK 2077 LİMİTED EDİTİON'IN FARKI NE?

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition'ın en önemli farklarından biri daha öncede bahsettiğimiz gibi tasarımı. Hem konsol hem de konsolun kolu Cyberpunk 2077'e özel olarak kaplanmış durumda. Ayrıca konsol karanlıkta özel panelleri sayesinde parlayabiliyor. Bu da oldukça güzel bir görüntü sunuyor.

İŞTE OYUN KONSOLUNUN FİYATI

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye fiyatının biraz tuzlu olduğunu söylemek mümkün. Zira, konsol 8,813 TL'lik bir fiyata sahip.

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

Bu da Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition'ı Türkiye'de satın almayı pek cazip hale getirmiyor. Ancak bu oyun konsolunun 'koleksiyonluk' olduğunu unutmamak gerek.

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