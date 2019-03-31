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Oyunu sedye üzerinde kullandı

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 75 yaşındaki Rabiye Durdan, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü. Durdan, oyunu sedye üzerinde kullandı.

Kırklareli'nde 81 yaşındaki Kıymet Barda, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

Oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.
Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tansiyon hastası ve bacağından ameliyatlı olan Barda, ambulansla Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu'na götürüldü.
Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile 1165 numaralı sandığa götürülen Barda, sedye üzerinde, oyunu kullandı.
Barda, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden devlet yetkililerine teşekkür etti.
Barda, oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli oy kullanma

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