HABER

Oyunu sedye üzerinde kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ve bir süre önce ayağı kırılan Serkan Çorlu isimli genç, sağlık personelleri tarafından İrfan Fatma Mandalı İlkokulu’na götürülerek oyunu sedyede kullandı.Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Oyunu sedye üzerinde kullandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ve bir süre önce ayağı kırılan Serkan Çorlu isimli genç, sağlık personelleri tarafından İrfan Fatma Mandalı İlkokulu’na götürülerek oyunu sedyede kullandı.
Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü. Geçtiğimiz haftalarda ayağı kırılan Serkan Çorlu isimli genç de bu hizmetten faydalanarak 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde oy kullanmak için Kapaklı İrfan - Fatma Mandalı İlköğretim Okulu’na getirildi.
Oyunu sedye üzerinde kullanan genç, ardından sağlık görevlilerinin yardımı ile ambulansa bindirilerek yeniden evine nakledildi.

Oyunu sedye üzerinde kullandı

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Türkiye sandık başındaTürkiye sandık başında
Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandıGülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.