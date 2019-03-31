Oyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandı

Davut CAN- Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, felçli olduğu için sandığa gidemeyen Müşerref Karahan (83) ile İhsan Özgenoğlu (78), oyunu evlerine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Oyunu kullanırken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Karahan, "Çok mutluyum" dedi.

İzmir'de yerel seçimler için saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi sürüyor. Seçmenler ikamet ettikleri mahallelerdeki okullara gidip oylarını verirken, çeşitli engellerinden ötürü okullara gidemeyecek durumda olan bazı vatandaşlar ise oylarını ilçe seçim kurulu görevlilerince evlerine getirilen seyyar sandıklarda kullanıyor. Konak ilçesinin Eşrefpaşa semtindeki 540 Sokak'ta oturan ve geçirdiği felç nedeniyle hareket kabiliyetini büyük oranda yitiren Müşerref Karahan ile aynı mahallede oturan ileri derecede parkinson hastası İhsan Özgenoğlu da oylarını evlerine getirilen seyyar sandıklarda kullandı. Önüne koyulan paravanın ardında, oğlu Yıldıray Karahan'ın yardımıyla oyunu kullanan Müşerref Karahan, gözyaşlarına hakim olamayarak çok mutlu olduğunu belirtti. Son 3 yıldır, parkinson hastalığı nedeniyle evinden çıkamayan ve yatağa mahkum olan İhsan Özgenoğlu da oyunu evinde kullandı. Eşi Hanife Özgenoğlu'nun yardımıyla, dizlerine koyulan paravanın arkasında oyunu kullanan İhsan Özgenoğlu, görevlilere teşekkür etti.