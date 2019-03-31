HABER

Oyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, felçli olduğu için sandığa gidemeyen Müşerref Karahan (83) ile İhsan Özgenoğlu (78), oyunu evlerine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

Oyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandı

Davut CAN- Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, felçli olduğu için sandığa gidemeyen Müşerref Karahan (83) ile İhsan Özgenoğlu (78), oyunu evlerine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Oyunu kullanırken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Karahan, "Çok mutluyum" dedi.
İzmir'de yerel seçimler için saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi sürüyor. Seçmenler ikamet ettikleri mahallelerdeki okullara gidip oylarını verirken, çeşitli engellerinden ötürü okullara gidemeyecek durumda olan bazı vatandaşlar ise oylarını ilçe seçim kurulu görevlilerince evlerine getirilen seyyar sandıklarda kullanıyor. Konak ilçesinin Eşrefpaşa semtindeki 540 Sokak'ta oturan ve geçirdiği felç nedeniyle hareket kabiliyetini büyük oranda yitiren Müşerref Karahan ile aynı mahallede oturan ileri derecede parkinson hastası İhsan Özgenoğlu da oylarını evlerine getirilen seyyar sandıklarda kullandı. Önüne koyulan paravanın ardında, oğlu Yıldıray Karahan'ın yardımıyla oyunu kullanan Müşerref Karahan, gözyaşlarına hakim olamayarak çok mutlu olduğunu belirtti. Son 3 yıldır, parkinson hastalığı nedeniyle evinden çıkamayan ve yatağa mahkum olan İhsan Özgenoğlu da oyunu evinde kullandı. Eşi Hanife Özgenoğlu'nun yardımıyla, dizlerine koyulan paravanın arkasında oyunu kullanan İhsan Özgenoğlu, görevlilere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Oyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandıOyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandıOyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandıOyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandı

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
'Dedelerin dedesi' de oyunu kullandı'Dedelerin dedesi' de oyunu kullandı
Türkiye'nin en erken biten seçim sandığıTürkiye'nin en erken biten seçim sandığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.