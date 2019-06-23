HABER

OYUNU TORUNUNUN YARDIMIYLA KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmaya gelenler arasında bulunan 85 yaşındaki Saime Bodur, torunu Murat Bodur'un  yardımıyla oyunu kullandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmaya gelenler arasında bulunan 85 yaşındaki Saime Bodur, torunu Murat Bodur'un yardımıyla oyunu kullandı.
Saime Bodur, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne torunu Murat Bodur ile geldi. Bir süre sıra bekleyen Bodur, daha sonra torunu ile birlikte oy kullanma kabinine gitti. Oy kullandığı zarfı sandığa atan Saime Bodur, daha sonra imzasını atarak yine torunu ve gelini yardımıyla okuldan ayrıldı. Saime Bodur gazetecilerin soruları üzerine, "Oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Yüreğime çarpıntı geliyor, konuşamıyorum. Herkes oyunu kullanmaya gelsindi, bu zamana kadar geldik kullandık" dedi. 31 Mart'ta da babaannesiyle birlikte oy kullandığını belirten Murat Bodur da oy kullanmanın sosyal sorumluluk olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Saime Bodur
-Murat Bodur
-Genel ve detaylar

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
Üsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralıÜsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 köyde sokağa çıkma yasağı

10 köyde sokağa çıkma yasağı

Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Büyük ikramiye 2'ye bölündü'

Günlük burç yorumları 23 Haziran Pazar - Ay, balık burcunda ilerliyor!

Ay, balık burcunda ilerliyor!

Pençe Harekatı'nda son durum! Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha

Bakanlık az önce duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İstanbul'da sis etkili oldu!

İstanbul sise teslim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.