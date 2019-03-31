ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan sahibinin yanında getirdiği köpek yavrusu "Bücür" ilgi odağı oldu.

Zeynep Çal, sokakta bulup sahiplendiği "Bücür" adlı köpeğiyle, oyunu kullanmak için Esra-Zafer-Eşref Yıldırım Ortaokulu'na geldi.

Köpek yavrusu, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgi odağı haline geldi.

Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak köpeğiyle kabine giren Çal, oyunu kullandıktan sonra zarfı "Bücür" ile sandığa bıraktı.

Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 aylık köpeğini çok sevdiğini, bir an olsun yanından ayırmadığını söyledi.

Hem evde bırakmaya gönlü el vermediği hem de hayvan haklarına dikkati çekmek için oy kullanmaya köpeğiyle geldiğini belirten Çal, "Kendisi gibi sokakta ve barınakta sahiplenmeyi bekleyen bir sürü can var. Sokak hayvanlarına hak ettikleri hayatı sunabilmek için çalışan belediyeler istiyoruz. Bu algıyı oluşturabilmek için köpeğimle geldim." dedi.

